Paráda, jaká se v NFL nevidí! Buffalu Bills pomohl běh přes celé hřiště

Na tohle se bude vzpomínat i po letech. V zápase play off ligy NFL amerického fotbalu pomohl Buffalu Billls k vítězství nad Baltimorem nevídaný kousek cornerbacka Tarona Johnsona. Ten zachytil přihrávku soupeřova quarterbacka Lamara Jacksona a s balonem přeběhl z vlastní end zóny celé hřiště pro touchdown. Utíkal 101 yardů, čímž vyrovnal rekord play off.

Koncem třetí čtvrtiny byl osud zápasu na hraně. Baltimore Ravens prohrávali v Buffalu v divizním kole play off o 7 bodů, ale soupeře právě přitlačili a jediná akce je dělila od vyrovnávacího touchdownu. Jenže ta nepřišla. Jackson si při své přihrávce nevšiml zašitého obránce Buffala. Taron Johnson balon stopil v rukách metr ve své end zoně. Byla to tzv. interception, tentokrát o to cennější, že tím Johnson sebral Ravens body, které už skoro měli v rukou.

„Kouč zahrál dobrou akci a já jsem jen četl quarterbackovy oči. On mě neviděl a balon si mě našel,“ líčil Johnson.

Ve chvíli, kdy míč chytil, mohl zakleknout a přerušit tak akci. Johnson si to ale na poslední chvíli rozmyslel a k euforii fanoušků na Bills Stadium se s míčem rozeběhl.

„Kouknul jsem dolů, ale pak jsem se podíval nahoru a viděl jsem na pravé straně hodně zelené trávy. Tak jsem si řekl, že bych se tam mohl rozeběhnout,“ líčil Johnson.

Rozhozená sestava soupeře ho nezvládla zastavit. K muži s balonem se nedostal ani Jackson, známý svou rychlostí. A Johnson se s pomocí svých blokařů dostal až do endzony. Jeho touchdown stanovil skóre na 17:3 a v podstatě rozhodl zápas.

Hřiště pro americký fotbal sice měří jen sto yardů, Johnson ale uběhl ještě yard navíc, poněvadž svůj úprk začínal ze svého obranného území. Vyrovnal tím rekord play off NFL, který stanovil George Teague z Green Bay Packers v roce 1993.

Klíčová akce podtrhla dominantní výkon obrany Buffala, která dovolila soupeři jen tři body. Dobře hrála i defenziva na druhé straně. Quarterback Bills Josh Alllen hodil jediný touchdown, díky obraně to ale Buffalu stačilo.

„Nemůžu říct dost, abych ocenil, jak naše obrana hrála. Akci Tarona Johnsona si budou lidi v Buffalu pamatovat hodně dlouho,“ řekl Allen.

Zápas naopak skončil katastrofálně pro Lamara Jacksona, loňský MVP ligy se krátce po osudné interception udeřil při pádu hlavou o zem, nastoupil povinné zdravotní zkoumání kvůli a kvůli podezření na otřes mozku už se do zápasu nevrátil.

Bills postoupili do konferenčního finále AFC po dlouhých 26 letech. Tehdy porazili Kansas City Chiefs a dostali se do Super Bowlu. Stejný zápas se může opakovat i příští týden, pokud Chiefs v neděli porazí Cleveland.

V konferenci NFC jsou ve finále konference Green Bay Packers, kteří v sobotu porazili 32:18 Los Angeles Rams. A je jisté, že půjde o souboj legendárních quarterbacků. Aaron Rodgers teď čeká, s kterým velkým jménem se potká. V noci na úterý se o účast v konferenčním finále utkají New Orleans Saint s Drew Breesem a Tampa Bay Buccaneers s Tomem Bradym.