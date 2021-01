Teď na vodu? Ani nápad. Prskavec a spol. makají při tréninku na běžkách

Otužilcům současné mrazivé podmínky vyhovují, vodní slalomáři se ale vodě v Česku teď vyhýbají. Tu v tekutém skupenství raději vyměnili za sníh a vyrazili do Krkonoš na soustředění na běžkách. Nejde však o žádné výlety, ale těžkou kondiční dřinu. I proto u některých nepatří k těm nejoblíbenějším. „Všichni ale víme, proč to děláme,“ říká olympionik Lukáš Rohan.

Když přijížděli před necelým týdnem na Mísečky v Krkonoších, ještě několik minut před cílem měli obavy, aby boty na běžky nemuseli měnit za tenisky. Čekala na ně ale krajina jak z pohádky. Tím však jejich idyla končila. Trénink Pavla Kubričana na běžkách není žádný med, dvakrát denně pořádně makají. Dopoledne společná vyjížďka, odpoledne pak individuální trénink. I na to jsou ale čeští vodní slalomáři zvyklí, na vodu se tady totiž celoročně nedá.

„Na běžky jezdíme celkem pravidelně už od juniorů. Nicméně na Mísečky jsem vyrazil podruhé, většinou se destinace střídají. A třeba do Bedřichova jezdíme i na otočku, úterý a čtvrtky, pokud je sníh. Běžky jsou součást naší přípravy,“ vypráví kajakář Jiří Prskavec, který se letos na OH v Tokiu pokusí vylepšit svůj bronz z Ria de Janeiro.

To jeho kajakářská parťačka z tréninkové skupiny Kateřina Minařík Kudějová by raději do tepla. „Když to jde, odjíždím co nejdřív do tepla. Myslím, že loni jsem na běžkách nebyla, takže to mám teď po dvou letech a je to trošku těžší,“ přiznala sportovkyně, která v létě také zamíří už na druhé olympijské hry.

Naopak premiéru na nich bude mít kanoista Lukáš Rohan, a tak se nyní snaží makat, co to jde, aby se v Tokiu předvedl co nejlépe. Ani s běžkami problém nemá. „Na běžky jezdím v podstatě od dětství. Tohle soustředění na Mísečkách, díky lehce autoritářskému režimu, který tady panuje, není úplně nejoblíbenější. Ale všichni víme, proč to děláme a ono se to pak pro sezonu hodí. Jinak samotné běžky jsou pro mě skvělý doplněk a přes zimu mě to baví,“ prozradil lehce s nadsázkou i něco ze zákulisí.

A jak jim to na běžkách jde? „Já jsem strašně dobrej,“ usmívá se Prskavec. „Řekl bych, že technicky spíš pokulhávám, ale fyzicky na to fakt mám. Takže tady po kopcích lítám,“ popsal své dovednosti. „Jo, tak za styl bych mu dal asi 4-, ale on je takovej snaživej. Technicky na mě nemá, do kopce mu to sice jede, ale z kopce ho vždycky dojedu,“ doplnil Rohan.

I soustředění v teple se už Minařík Kudějová brzy dočká. „Jedeme všichni na Réunion, ale každý v jinou dobu,“ řekl Rohan. „Já se tam chystám za dva týdny, Jířa příští víkend,“ dodala jeho reprezentační kolegyně.