Nedvěd o MS: Bezpečnost na prvním místě. Slovensko by bylo ideální

Mezinárodní hokejová federace IIHF je pod stále větší tlakem na to, aby odebrala pořadatelství MS v hokeji Bělorusku . Generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd by to nedělal jen kvůli vládě diktátora Alexandera Lukašenka. „Ale něco jiného je, pokud se v zemi bojuje a panuje velké napětí,“ říká Nedvěd. Nezlobil by se, kdyby se akce ujali Lotyši například se Slováky, o čemž se spekuluje. To by pomohlo i při nabírání posil z NHL.

Obáváte se o osud jarního mistrovství světa?

„Předně chci říci, že s postupem velkých sponzorů akce (Škoda Auto, Nivea) se ztotožňuju. Absolutně nesouhlasím s násilným potíráním demonstrací v Bělorusku a prakticky se vším, co se v té zemi děje. Pokud se to rychle neurovná, jsem toho názoru, že bychom měli šampionát odmítnout my všichni.“

Je to o dost jiná situace než v Praze 1985, viďte?

„Jednoznačně. Tehdy tu vládli komunisté, ale s pořádáním nebyly spojené žádné otazníky. Nebojovalo se tu. A to je potřeba rozdělovat. Pokud by to v Bělorusku fungovalo, nemůžeme tamním lidem brát šampionát jen proto, že jsme proti jejich politice. V Číně má být také olympiáda, že ano. Ale to, co se dělo a pořád děje v Bělorusku, je hodně za čárou. Škodovce se nedivím, že od toho dala ruce pryč.“

Věříte, že se turnaj uskuteční v jiné zemi? Třeba v Lotyšsku, nebo tam a na Slovensku?

„Kdyby se v Bělorusku situace uklidnila a byly garance, že vše proběhne bez problémů, mistrovství bych jim neodebíral. Ale s těmi nepokoji je to k zamyšlení. Zda i tak pořádat, nebo ne. Bezpečnost všech by měla být na prvním místě. Byla by strašná škoda, kdyby se nepodařilo odehrát turnaj jinde. Už jsme přišli o loňské MS ve Švýcarsku, přijít o další by bylo hodně nešťastné. Především z hokejového hlediska.“

Do toho koronavirus...

„No, já si tedy rozhodně nechci hrát na chytrého a tvrdit, že rozumím epidemiologii. Jen mi moc nejde na rozum, proč bychom měli rovnou tvrdit, že účast diváků není možná. Zamysleme se nad tím. Začíná se až 21. května, do té doby budou miliony lidí proočkovány. Očekával bych volný prodej lístků veřejnosti na zápasy, samozřejmě s tím, že do arény se dostanete s potvrzením o očkování vakcínou. Pak nejste nikomu ani sobě nebezpečný. Vstup byste měl mít možný i při prokázání negativního testu na covid.“

Termínově nehrozí kolize s případným posílením o hráče NHL po základní části. Věříte, že by to mohlo klapnout?

„Je hodně času, snad ještě víc než na minulých šampionátech. Největší problém bude problematika bubliny. Myslím, že kluci z NHL ji budou mít po půl roce víc než dost. O bublině se jim bude i zdát a je otázka, zda by to hlavou dali i tady. A pak je to otázka samotného Běloruska. Myslím, že by to pro hodně kluků mohla být překážka. Nemusí věřit tomu, že je v téhle zemi vše v pořádku. Hrát mistrovství jinde, v Rize a například v Bratislavě, šance na větší počet posil z NHL by byla větší. Tohle by pro všechny bylo nejlepší řešení. Ale i kdyby to neklaplo, pro posílení uděláme maximum.“