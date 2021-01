Pořád je stejně krásná, jako když od konce devadesátých let pronikla do světové špičky. Jana Komrsková (37) závodila dvakrát na olympiádě, deset let vládla české ženské sportovní gymnastice, nyní má úplně jiné starosti.

Loučila se v roce 2007 sedmým místem v přeskoku na mistrovství světa v německém Stuttgartu. Teď je z ní máma na plný úvazek. V Uherském Hradišti, kde deset let žije a pracuje, musí nejprve pro druháka Vojtu (8) do školy. Pomůže mu s aktovkou a spolu jdou pro druhé životní štěstí, Linda (5) právě končí ve školce.

S otcem obou dětí žila téměř deset let, ale zhruba před rokem se rozešli. „Děti máme rádi oba, mají tátu i mámu, jen teď už spolu prostě nejsme. Mohou ale k tatínkovi, kdy se jim zachce,“ vysvětluje Jana momentální stav rodinných věcí s tím, že se na péči rozumně domluvili a ona je nyní šťastná po boku nového přítele.

Rozchod zvládla docela dobře, co ji ale hodně trápí, je fakt, že jí covid úplně bere práci. „Mám tři pracovní projekty spojené s pohybovými aktivitami menších dětí, teď se ale nemůžeme vůbec scházet, hodně mě to mrzí. Samozřejmě jde i o peníze, bez nich je to těžké, nějaké kompenzace jsou, ale já toužím normálně pracovat s mými svěřenci, kterým můžu vštěpovat chuť hýbat se. Už teď jsou děti fixované na počítače, k tomu distanční výuka zase u obrazovky. Chce to pohyb a zase pohyb, jinak děti ztloustnou, zleniví a zakrní, a to nejen fyzicky,“ říká Jana mezi vločkami sněhu.

Momentálně se tak naplno věnuje výhradně dvěma svým ratolestem. „Sportovní geny docela mají, mám z nich radost. Než přišla všechna ta omezení, hrál Vojta florbal. Stejně tak umějí oba zpívat, malovat, uvidíme, jsem zvědavá, jak to s nimi bude,“ říká maminka v objetí obou temperamentních potomků.