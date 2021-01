Jsme zlí. Badmintonisté představili nové logo a cílí na olympiádu

I am bad. Jsem zlý. Má z nich jít strach a mají být postrachem. A do toho reprezentovat novou tvář svého sportu, který plánuje vyletět vzhůru. V roce 2021 chce své místo na slunci hledat i český badminton. „Hledali jsme výrazný a hravý symbol, který půjde rozpracovat do dynamické identity. Vyslali jsme tím signál, že se badminton profesionalizuje a že na to jdeme hravou cestou,“ prohlásil Tomáš Urbánek, předseda marketingové komise svazu k novému logu.

To má být ale jen první úkol. A jejich hlavní cíl je jasný: Dostat minimálně jednoho českého reprezentanta na olympijské hry v Tokiu. Například česká jednička Kateřina Tomalová se nachází od vysněné mety jen pár míst. Pro olympiádu je zatím rezervováno 38 míst, Tomalová je na provizorním žebříčku dvaačtyřicátá. „Některé hráčky však oznámily konec kariéry a jedna zase nesplní přísná kritéria národního olympijského výboru. Postup je tak určitě reálný. Bude to boj až do konce. Pokusím se hrát jakýkoliv turnaj, který půjde a zkusím odcestovat i do Asie,“ prohlásila Tomalová.

Z jedné země postupuje na OH pouze jeden hráč, pakliže jeden z nich není v top 5 světového žebříčku. O pár míst ve světovém žebříčku za Tomalovou (125.) je pak i reprezentační kolegyně Tereza Švábíková (128.). „Pro mě je důležité, aby se vůbec rozjely kvalifikační turnaje, což kvůli pandemii není jisté. A chtěla bych se na ně připravit co nejlépe,“ dodala Švábíková, která převážně trénuje v Dánsku. „V minulém roce jsem se zaměřila hlavně na kondičku, což se velmi vyplatilo. Cítím se na kurtu mnohem lépe.“

Své šance nastínila i mužská česká jednička

Pro zvýšení šancí postupu na letní olympijské hry je klíčové se dostávat na turnajích co nejvýše. První kvalifikační akce se konají začátkem března, čas mají badmintonisté do konce dubna. „Plánuji se zúčastnit čtyř nebo pěti turnajů,“ plánoval pak i Milan Ludík, česká jednička.

Aktuálně je sice na žebříčku na 128. místě, ale pro olympiádu je prvním či druhým náhradníkem. „Nebo možná posledním postupujícím. Kousek za mnou je však nejlepší Švýcar, přede mnou zase Polák. Bude to hodně napínavé a rozhodne se až ke konci,“ popsal Ludík, který se bude připravovat hlavně v Plzni.

Společně s ním plánuje trénovat domácí dvojka Adam Mendrek, který je na 155. místě světového žebříčku. „Šance nejsou už tak velké, jako v minulém roce. V současné době jsem tak čtrnáctý pod čarou. Ale mohou se mi povést dva nebo tři turnaje a olympiádě se přiblížím. Klíčové je dojít minimálně do čtvrtfinále. Rád bych objel všechny evropské, které se započítávají do kvalifikace,“ dodal Mendrek, který několik sezon hrál prestižní německou ligu a připravoval se v národním centru v Mülheimu.

Na OH jako poslední Petr Koukal a Kristina Gavnholt

Posledními zástupci českého badmintonu na olympijských hrách byl Petr Koukal, který v brazilském Riu skončil v základní skupině, stejně jako Kristina Gavnholt. „Všichni naši elitní reprezentanti mají šanci uspět a věřím, že se podaří minimálně jednomu vybojovat určitý počet bodů, který zaručuje účast na OH,“ tvrdil Petr Koukal, předseda svazu.

Součástí olympijské kvalifikace bude také březnové mezinárodní mistrovství České republiky v Brně. Turnaj kategorie International Series se bude hrát od 18. do 21. března. „Očekáváme nadstandardní zahraniční účast. Doufáme, že už nás nebude limitovat koronavirová pandemie. Společně s Českou unií sportu nebo s Národní sportovní agenturou usilujeme o to, aby se badminton mohl hrát také v nejpřísnějším pátém stupni protiepidemického systému. Nevidíme hrozbu přenosu zvlášť u badmintonu, kde jsou dva hráči daleko od sebe, mnohá centra jsou navíc velmi dobře provzdušněná s vysokým stropem,“ dodal Koukal.

Kvůli vládním opatřením se doposud se nerozjela extraliga, které se zúčastní řada kvalitních zahraničních hráčů. Květnu by se měl také uspořádat domácí šampionát, a to v atraktivních prostorech O2 Universum v Praze.