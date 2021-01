Tenis v roce 2021: víc práce, ale méně peněz. Co čeká Češky?

Co čeká (nejen) české tenistky v roce 2021? • FOTO: koláž iSport.cz Pandemie, rok druhý. Až ročník 2022 má být normální, i ten letošní olympijský bude (nejen) v tenisu podléhat diktátu koronaviru. Australian Open začne až 8. února, březnový podnik v Indian Wells byl již škrtnutý. Co čeká ženy a muže s raketou? Nejistá sezona, ale snad pracovně o mnoho bohatší než ta poslední. Nikoliv však na prize money, ty jdou vyjma grandslamů dolů. Hrubým odhadem na dvě třetiny zvyklostí.

Sasho, ukaž se Sedět doma? To pro Karolínu Plíškovou není, co nejdřív zvedla kotvy a vydala se do Abú Zabí, kde již dnes začíná první turnaj WTA. „Přinejlepším to bude zájezd na dva měsíce,“ prohlásila v Ruzyni, když sedla do letadla směr blízký východ. Stejně dychtivě se vrhly do roku Sofia Keninová či Elina Svitolinová, další hvězdy z top 10 plánují obezřetněji. Na pouť se vydala Plíšková pro změnu s novým koučem, tentokrát Němcem Sashou Bajinem. Ten se nedrží zpět, pro svou hráčku chce hned několik grandslamových titulů, tak jako s Naomi Ósakaovou, již dříve vedl. Po měsíční přípravě ve španělské Marbelle je Češka s novou akvizicí spokojená. „Dává do toho kousek sebe, srdce a prožívá to. Jde za úspěchem, nejde jenom za penězi nebo slávou, prostě chce úspěch hlavně i pro mě. To je největší přínos,“ konstatovala Plíšková, kterou loňská pandemie zle vyvedla z rytmu. Prohrála tři z posledních čtyř utkání sezony, na posledních šesti grandslamech se neprobila ani do čtvrtfinále. V březnu jí bude již devětadvacet, každý nový rok je pro světovou šestku čím dál naléhavější, aby si splnila sen.

Olympiáda teď, grandslamy pak Dřív tvrdila, že si samu sebe neumí po třicítce představit na kurtech. V březnu bude Petře Kvitové jednatřicet a čeká ji další rok na WTA Tour. Popáté v řadě do něj vstupuje s koučem Jiřím Vaňkem, na rozdíl od Plíškové se vydá až přímo do Austrálie, kde je po dvoutýdenní karanténě před grandslamem naplánovaný ještě přípravný turnaj. Sezona 2021 má pro Kvitovou speciální nádech. Bude olympijská, navíc přijde deset let po životním roce, kdy česká tenistka poprvé ovládla Wimbledon a převálcovala svět. Z mladice je dnes třicátnice, která pomalu začíná patřit k veteránkám. „Motivace je ale pořád dost, chci z kariéry vyždímat maximum,“ hlásá odhodlaná hvězda, která by si letos nejvíc ze všeho přála olympijské zlato z Tokia. Opět se na rok připravovala na soustředění v Dubaji, uvědomuje si, že s věkem musí měnit přístup k tenisu. „Jde o to, abych zesílila, vydržela delší zápasy, abych byla výbušnější a hlavně se nezranila. Jak má tělo už víc nahráno, je náchylnější ke zranění,“ pronesla světová osmička.

Wimbledon bude i na sílu Vzhledem ke globální povaze tenisu bylo malým zázrakem, že se v roce 2020 uskutečnily tři ze čtyř grandslamů, byť podzimní Paříž nebyla pro nikoho komfortní. Kráter po chybějícím Wimbledonu, což se stalo poprvé od druhé světové války, by se letos v programu neměl objevit. All England Club už se chystá na všechny možné scénáře – s plnými tribunami, omezeným počtem návštěvníků, nebo úplně bez diváků. Vyjma Australian Open posunutého o tři týdny zůstávají data tradiční. Roland Garros přelom května a června, začátek prázdnin osvěží Wimbledon, jejich konec zase US Open.

Finále týmových soutěží Bude to sezona dohánění restů. První týden odložené olympiády bude patřit bílému sportu, který naposledy v Riu dodal tři z celkových deseti českých medailí. Už v dubnu (18.-21.) by měl čekat české tenistky v Budapešti přeložený finálový turnaj Fed Cupu, dnes už tedy Billie Jean Cupu. Štědré prize money by měly garantovat hodně silný český výběr, který si soutěž podmanil od roku 2011 celkem šestkrát. S ročním zpožděním by se měli i muži porvat na dostaveníčku osmnácti nejlepších zemí o pocty v Davis Cupu. Jiří Veselý a mladíci kolem něj věří, že díky času k dobru mají větší šanci na prosazení se.

Dvě WTA akce v Česku? Zatímco ATP loni odehrála Turnaj mistrů a má již program na celý rok 2021, ženská organizace WTA působí jako chudý příbuzný. Loni se ženy staly rukojmími Číny, která na svém území škrtla všechny akce včetně Masters. „Na Turnaj mistryň jsem se kvalifikovala, o to mě to mrzí víc. Na mužský Turnaj mistrů jsem se dívala v televizi v Dubaji a fakt mi bylo hodně líto, že ho nemůžeme mít,“ uznala Petra Kvitová. Pro letošek znají tenistky oficiální program jen na dva úvodní měsíce, zbytek se řeší. „Máme devět různých scénářů,“ tvrdí Micky Lawlerová, prezidentka WTA, jejíž organizace přišla s novým logem a pracně skládá program. Česko má teoreticky šance na dvě akce, jednu tradiční na pražské Spartě ve Stromovce, která by dostala nový termín (a zřejmě i povrch). A na úspěšný první ročník by rádi navázali i organizátoři podzimního ostravského turnaje, byť z uvažovaného únorového data viditelně sešlo.

Prize money jdou dolů Nová realita zasahuje mocně i do přerozdělování prize money. Australian Open garantuje pro letošek stejný objem odměn jako loni. Šampioni však inkasují o třetinu méně (2,75 milionu australských dolarů - 45 milionů korun), naopak poražení v prvních kolech si polepší o zhruba patnáct procent. Na rozdíl od bohatých grandslamů si takovou velkorysost další turnaje dovolit nemohou. Například první dámský turnaj v Abú Zabí má celkovou dotaci 451 730 amerických dolarů pro 88 hráček. Jen pro srovnání – stejný podnik kategorie WTA 500 na podzim v Ostravě honoroval své pole 423 700 dolary, byť se na něm představila pouze polovina tenistek (46). Bez příjmů ze vstupného bude čekat podobný osud i další podniky bez ohledu na to, zda půjde o mužské či ženské turnaje.

Klíčová data 2021 Australian Open 8. – 21. února Finále Fed Cupu 18.-21. dubna (Budapešť) Česko má v tříčlenné skupině za soupeře Německo a Švýcarsko Roland Garros 23. května – 6.června Wimbledon 28. června – 11. července Olympijské hry (Tokio) 24. července-1. srpna (tenisový turnaj) US Open 30. srpna – 12. září Finále Davis Cupu 22.-28. listopadu (Madrid) Česko má v tříčlenné skupině za soupeře Francii a Velkou Británii Program WTA Tour LEDEN 6.-13. Abú Zabí (WTA 500) 10.-13. Kvalifikace Australian Open (Dubaj) Únor 31. 1.-6.2. Melbourne 1 (WTA 500) Melbourne 2 (WTA 500) 8.-21. Australian Open (grandslam) 13.-19. Melbourne 8.-21. (WTA 250) Program ATP Tour leden 5.-13. Delray Beach (ATP 250) Antalya (ATP 250) 10.-13. Kvalifikace Australian Open (Dauhá) únor 31. 1.-6.2. Melbourne 1 (ATP 250) Melbourne 2 (ATP 250) 1.-5. ATP Cup (týmová soutěž) 8.-21. Australian Open (grandslam) 20.-28. Cordoba (ATP 250) Montpellier (ATP 250) březen 27.-7. Rotterdam (ATP 500) Buenos Aires (ATP 250) 6.-13. Dauhá (ATP 250) 6.-14. Santiago (ATP 250) 7.-14. Marseille (ATP 250) 13.-20. Acapulco (ATP 500) Dubaj (ATP 500) 22.-4.4. Miami (Masters 1000)