Kypr je úchvatný ostrov bohyně krásy a lásky, jenže tentokrát Afroditu něco naštvalo a ukázala odvrácenou tvář. Poznala ji rodinka Josefa Hušbauera (30), který tam válí za Famagustu.

„Co my ještě nezažijeme? V klidu sedíš v obýváku a najednou se ti začne barák třást nad hlavou. Aha! Zemětřesení,“ popsala krušnou chvilku s otřesy o síle 4,9 Richterovy škály Josefova půvabná žena Petra.

„Trvalo to jen chvilku, asi tak deset vteřin. Manželka byla dole, já nahoře v ložnici a začala se se mnou klepat postel. Děti se trochu bály a z bazénu před domem nám cákala voda. Bylo to dost nepříjemné, ale jsme v pořádku,“ připojil bývalý kapitán Slavie »Hušby« a táta šikulů Pepíka (6) a Honzíka (3). „A líbí se nám tady. Jsme spokojení. Venku je patnáct stupňů, takže i na tréninky je to fajn,“ pověděl středopolař klubu Anorthosis, s kterým má smlouvu do léta 2022.

Na třetím místě tabulky ztrácí na první Apollon Limassol jen čtyři body a sleduje na dálku sešívané, kteří jsou pod Řípem jasný lídr. „Slavia je válec. Koukám na ni. Nemá u nás konkurenci,“ usmál se Josef Hušbauer na už zase klidné půdě ve středomoří.