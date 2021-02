Zvrhlá liga plná bolesti. Fotbalisté si jdou po krku: Ukázali krvavá zranění!

Rozmohl se nám v tuzemské kopané takový nešvar. Kam se na něj hrabe sprosté slovíčko označující pohlavní styk – »prcat« – na tabuli kantorky Evy Holubové v kultovních Pelíšcích.

Brutální fauly a krvavé šrámy! Kolíky kopaček se mění ve zbraň hromadného ničení. Doktorům docházejí nitě na látání ran. Když zůstaneme u otázek a odpovědí slavného filmového rodičáku, vyzní to takhle:

„Odkud to přišlo?“

„Z naschválu i z blbosti.“

„Dělají to všichni?“

„Mazáci i nešikové.“

To, co se děje v posledních kolech ligy, by hrůzou zježilo hřívu i propagátorovi zvrhlého vynálezu sovětských bolševiků pro děcka Vyděržaj, pijaněr, soudruhu Sašovi Mašlejovi. A bez toho, aby sebou škubal pod elektrickým proudem.

V úterý spáchal matador Matějovský z Mladé Boleslavi atentát na holeň Housky z Olomouce. V sobotu se nezabržděný plzeňský Kaša pokusil kolíky kopačky přerazit kotník Sadílkovi z Liberce. Zoufalí rozhodčí se potkávají u videa. Jeden pachatele nevyloučí, dostane za to distanc na čtyři mistráky a přijde o svazové prémie (Denev v Boleslavi). Druhý vykáže z placu jednoho a druhého ne a čeká ho taky flastr (Zelinka v Plzni).

S příšernou surovostí souvisí jev, k němuž by učitelka ze základky Eva znechuceně pronesla: „Měřte si radši pindíky na záchodě.“ Plejeři totiž na sociálních sítích s gustem vystavují své zraněné údy. K Hanákovi Houskovi se přidali jak Sadílek tak Plzeňák Limberský , kterému jen za žlutou kartu pocuchal nohu liberecký Koscelník. „Nejsem žádnej ufňukanec, ale tohle mi mohlo ukončit kariéru, jedu na šití,“ láteřil David Limberský na Instagramu. Tohle není liga, to je válka.