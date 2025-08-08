Předplatné

ZNÁMKY Baníku: Buchta se vykoupil, Prekop jde do všeho po hlavě. Chalušův nejhorší zápas

Jak si proti Austrii vedli hráči Baníku?
Jak si proti Austrii vedli hráči Baníku?Zdroj: koláž iSport.cz
Daniel Holzer slaví gól proti Austrii
Na snímku Daniel Holzer z Ostravy
Zleva Jiří Boula z Ostravy a Abubakr Barry z Austrie
Trenér Pavel Hapal během zápasu s Austrií
Zleva Tomáš Rigo, Johannes Handl z Austrie, David Lischka, Karel Pojezný a Christian Frýdek z Ostravy
Zleva Erik Prekop z Ostravy a Philipp Wiesinger z Austrie
Zleva Abubakr Barry z Austrie, David Buchta na míči a vedle něj Tomáš Zlatohlávek
To byla přestřelka! Baník porazil v prvním zápase 3. předkola Konferenční ligy Austrii Vídeň 4:3 a za týden v Rakousku bude bojovat o postup. Ostravanům pomohl návrat Michala Kohúta, zároveň v obraně je rozhodně co zlepšovat... Jak výkon hráčů Baníku v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport? Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.

