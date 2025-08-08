ZNÁMKY Baníku: Buchta se vykoupil, Prekop jde do všeho po hlavě. Chalušův nejhorší zápas
To byla přestřelka! Baník porazil v prvním zápase 3. předkola Konferenční ligy Austrii Vídeň 4:3 a za týden v Rakousku bude bojovat o postup. Ostravanům pomohl návrat Michala Kohúta, zároveň v obraně je rozhodně co zlepšovat... Jak výkon hráčů Baníku v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport?