Ščasný: Revoluci fandím, ale jsem skeptický. Zkritizoval kluby za mlčení

Teplice, Bohemians a Opava. To jsou jediné prvoligové kluby, které se ke kauze okolo vyšetřování Romana Berbra veřejně vyjádřily. A právě v tom mimo jiné vidí problém bývalý trenér pražské Sparty Zdeněk Ščasný, který se účastnil posledního natáčení pořadu TIKI-TAKA.

„Snaze určitě fandím. Ptal jsem se Vládi (Šmicera), proč taková aktivita nevznikla ještě o něco dřív, než začalo vyšetřování Romana Berbra," komentoval 63letý kouč s dovětkem, že některé aktivity v minulosti sice proběhly, ale byly rychle ušlapány. „Fandím tomu. Kluci, kteří jsou zajištění a mohli by trávit dny po golfech, věnují svůj veškerý čas tomu, aby se fotbal mohl změnit. Je to obdivuhodné."

Podle Ščasného ale nastala podobná situace už při kauze okolo Ivana Horníka, z níž následně vznikla divadelní hra „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“, která byla adaptací odposlechů právě Horníka a tehdejšího šéfa komise rozhodčích fotbalového svazu Milana Brabce. „Aktivity podporuji, ale jestli věřím ve změnu... To je druhá věc."

„Ptám se, proč se kromě tří prvoligových klubů neozvaly další a neukázaly, že chtějí něco změnit... Všichni, kteří fotbalem prošli a procházejí včetně současných aktérů se s korupcí nějakým způsobem setkali," pokračoval trenér, který během kariéry vedl kromě Letenských i řecký Panathinaikos, Teplice nebo Mladou Boleslav.

„Věřím, že existují lidé, kteří jsou čistí, ale je jich drtivá menšina. Každý chtěl nějakým způsobem najít výhody pro sebe," vysvětloval Ščasný a položil dvě otázky, které vnímá jako zásadní. „Máme opravdu dostatek lidí, co chtějí prostředí vyčistit? A proč by měl fotbal vypadat jinak než politika?"

Na téma reagoval i další z hostů, jeden z hlavních představitelů Fevoluce, Vladimír Šmicer, jenž se snažil vysvětlit svůj pohled. „Kdy máme začít pozitivně přemýšlet o fotbale, když ne teď?"

„Opravdu iniciativě fandím. Ale druhá otázka je, jestli reálně věřím tomu, že se něco změní. Nevidím obrovskou snahu například ze strany klubů, které by přitom měly být první," přiznal Ščasný dál. Vadí mu, že se historie opakuje. „Většina lidí kope do Berbra i do fotbalu a myslí si, že budou díky tomu čistější. To se dělo už v době, kdy se zinscenovala hra o Ivanu Horníkovi. Bylo to vtipné, legrační, ale fotbal se zase nevyčistil. Nebyla ani snaha."

Hon po Romanu Berbrovi je pro bývalého reprezentanta snaha o nahánění svědomí. „Tím, že do něj někdo začne šít, není čistší. Vidím věci v širších souvislostech, i proto jsem skeptický v tom, že se něco výrazně změní," uzavřel Ščasný.