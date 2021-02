I přes oponenturu jeho bývalých partnerek se německý tenista Alexander Zverev považuje za Mirka Dušína světového tenisu… No hned v prvním kole Australian Open všem ukázal, že jeho nervy nejsou ze železa. Na kurtu jej chytil pořádný amok.

Bum, bum, bum a ještě jednou bum, mlátil raketou do melbournského betonu jako smyslů zbavený! Po tragickém voleji právě Američanu Gironovi věnoval v koncovce druhé sady laciný brejk.

Zlost si pak vybil na svém náčiní. Zabralo to. Mizerně rozehraný duel dotáhl k vítězství 6:7, 7:6, 6:3, 6:2. „Měl mě na lopatě, ale zvládl jsem to. Hrát první kolo grandslamu není nikdy snadné. Byl jsem trochu unavený,“ přiznal pak finalista loňského US Open. V dalším zápase ho čeká Gironův krajan Maxime Cressy!