Deset dvojchyb? To bude v pohodě, forma je, vzkázala Kvitová po postupu

Vstupní zápasy do grandslamů pro vás v kariéře bývaly strašákem, posledních osm prvních kol jste ale zvládla ve dvou setech. Lepšíte se v téhle disciplíně?

„To úplně nevím. Dneska jsem otáčela druhý set z 1:4, což není úplně jednoduché. Navíc jsem se dost prala se servisem. Jsem ráda, že jsem to ustála. Je pravda, že v minulosti jsem první kola měla těžká hlavně psychicky. Dneska jsem taky byla nervózní, ale trošku jinak. Docela rychle to ze mě spadlo a bylo to lepší. Jsem ráda, jak se to všechno zvládlo. První i druhé kolo je podobné. Takže se mám na co těšit.“ (úsměv)

Ani soupeřka, zkušená Rumunka Sorana Cirsteaová, není z nejlehčích, že?

„Zápasy se Soranou jsou vždycky výzvou. Hraje podobně agresivně jako já. Nikdy nevíte, jak se mač vyvine. Musím se soustředit na každý balon, aby se zápas najednou neotočil. Musím na ni být připravená.“

Jaký máte zatím pocit z vlastní formy? Za poslední měsíce máte minimum zápasů. V utkání jste trefila 34 vítězných úderů, ale také vyrobila 27 nevynucených chyb.

„Od Paříže jsem čtyři a půl měsíce nehrála, z tohoto pohledu to zatím zvládám docela dobře. Vím, že musím hrát aktivně, jinak žádnou velkou šanci nemám. Já to tam neoběhám, nebudu hrát milion úderů ve výměně. Musím hrát svoji hru, což je riskantní v tom, že chyby prostě udělám. Ty tam jsou a budou, ale s tím už jsem se sžila.“ (smích)

Zmínila jste váš haprující servis. Deset dvojchyb v zápase je dost. Prala jste se s větrem či technikou?

„Upřímně už jsme to řešili s trenérem a na nic jsme nepřišli. Myslím, že to tak nějak přišlo. Ale na konci zápasu už jsem zase podávala dobře. Doufám, že to byla jen chvilková věc, která se nebude opakovat. Jsem ráda, že v nejdůležitějších chvílích tam podání zase bylo.“

Hodně hráčů tvrdí, že letos jsou kurty v Melbourne rychlejší než dřív. Máte podobný pocit?

„Myslím, že jsou rychlejší než v minulosti. Na minulé sezony si nemůžu stěžovat. Uvidíme, jestli to bude pro mě výhodnější, nebo ne. Ale doufám, že ano.“

Byl nezvyk hrát tenis zase před diváky?

„Naopak. Zvykla jsem si hned, aniž bych o tom přemýšlela. Přijde mi to normální, i když to normální samozřejmě není. Určitě je příjemnější, že lidi povzbuzují, když se třeba nedaří. I dnes mi to pomohlo v některých fázích zápasu.“

Při tažení do finále Australian Open 2019 jste měli s týmem rituál, chodili jste stále na řízky do bavorské restaurace. Zamířila jste do ní i hned teď po karanténě. Vrátila jste se ke starému zvyku?

„Takhle to zatím není. Za devět dnů jsme tam byli jenom dvakrát, včera před zápasem jsme nešli. Možná si najdeme nový rituál, nevím. Zatím se na nic neupínám. Spíš si užívám zdejšího normálního života. Můžu jít na snídani ven, můžu se projít po městě, to je teď speciální.“