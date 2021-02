Šílené tenisové pravidlo: Hvězdu nepustili na záchod. Chtěla močit do lahve!

Potřeboval se stoprocentně soustředit na koncovku vypjatého duelu prvního kola Australian Open proti Sinnerovi, no ale koncentrujte se na tenis, když se vám chce na záchod. Přesně do téhle nezáviděníhodné situace se v Melbourne dostal Denis Shapovalov (21), jehož rozhodčí na malou odmítl pustit!

Populární Kanaďan se chtěl na toaletu vydat po vypjatém prohraném čtvrtém setu, jenže tvrdě narazil. „A co se stane, když prostě odejdu? Jestli mám dostat pokutu, tak je mi to fuk,“ upozornil. „Jak to myslíš, že nemůžu odejít? Diskvalifikujete mě? Musím jít čůrat.“

Arbitr byl natolik neoblomný, že mladíkovi cestu na WC zakázal. „Bezva, mám si tady pomočit kalhoty? Nebo to mám poslat do lahve. Co to má znamenat? Nedovolíte hráčům jít na toaletu, to je fakt nepochopitelné pravidlo,“ zlobil se jednadvacetiletý sympaťák.

Klíčový set nakonec zvládl a postoupil. Na následné tiskové konferenci už se všemu jen smál. „Opravdu to je hloupá regule. Kór pro mě. Mám nejmenší močový měchýř, co může být. Nejradši bych na záchod chodil po každé sadě. Před každým mačem se snažím hodně hydratovat, takže o to je to horší,“ uzavřel.