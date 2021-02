Australian Open startuje. Bez čárových sudí, ale s diváky a jedenácti Čechy

Rekordman Novak Djokovič a devátý titul? Potvrdí Naomi Ósakaová pověst nástupkyně Sereny Williamsové? A co česká esa KP a PK? Otázek před Australian Open je kupa, ta kardinální však zní: Proběhne turnaj bez větších potíží až ke zdárnému konci? V pondělí se zvedá opona. A na tribunách bude denně tleskat třicet tisíc diváků, to světový sport už dlouho nezažil.

V Česku s tisícovkami pozitivních případů denně by taková reakce byla nepředstavitelná. Stačil jediný nakažený zřízenec v hráčském hotelu Grand Hyatt, aby se u řeky Yarry zastavil tenisový provoz. Ve čtvrtek se vůbec nehrálo, všech následných 507 testů u hráčů i členů jejich týmů však bylo negativních, tudíž první grandslam sezony 2021 může v Melbourne začít.

Obvykle se startuje v půlce ledna, nyní až druhý únorový týden. I to dokumentuje, jak obří logistické a politické břímě na sobě měl a stále ještě má turnajový ředitel Craig Tiley. Vždyť tradiční otevírací závod sezony formule 1 plánovaný na březen byl v Melbourne zrušený, neboť ho téměř nešlo za daných restrikcí uspořádat.

To tenis se vydal po náročné stezce. Dvě desítky minimálně obsazených letadel svezly elitu ze všech koutů světa do australského státu Victoria. Dvoutýdenní karanténa, pro 72 smolařů bez možnosti opustit pokoj, byla tvrdá.

„Chápu je, jsou přísní a stojí to za to. Jsme vděční, že vůbec můžeme hrát,“ hlásila Petra Kvitová, když i ona dostala „svobodu“ pohybu a mohla s týmem vyrazit do oblíbené melbournské restaurace v bavorském stylu. Do ní před dvěma lety chodila denně na řízky a vítězný rituál jí pomohl až do finále.

Nyní se může těšit na návrat k částečnému normálu, jenž neznamená jen nasávání pulsujícího života v okolí Flinders Street. Kvitová opakuje, že sportovně nejméně příjemnou částí koronavirové doby je pro ni hrát bez diváků, jak zažila loni na US Open či v Paříži. To se však mění. Do Melbourne Parku může denně třicet tisíc fanoušků, polovina běžné kapacity. Poslední dny, kdy se již hraje na méně kurtech, klesne povolená kapacita na pětadvacet tisíc.

„Znamená to, že během 14 dnů budeme mít v Melbourne Parku až 390 000 lidí, což je zhruba polovina průměrné návštěvy z posledních tří let. Nebude to stejné jako v minulých letech, ale bude to nejvýznamnější sportovní mezinárodní akce na světě s diváky za hodně měsíců,“ řekl Martin Pakula, ministr sportu australského státu Victoria.

Víc hlav v ochozech, méně na kurtu. Celý turnaj se letos uskuteční bez čárových sudích, auty bude vyhodnocovat elektronický systém. Na všech dvorcích se tedy potkají jen hráči, hlavní rozhodčí a sběrači. Dobrá zpráva pro Novaka Djokoviče, který byl loni z US Open vyloučen poté, co trefil tenisákem čárovou sudí do krku.

Právě Djokovič je zcela zřejmým favoritem na mužském pólu turnaje a nechce propást šanci, aby se Rafaelu Nadalovi s Rogerem Federerem přiblížil v historických dostizích na dva grandslamové tituly. Ve chřtánu stadionu Roda Lavera je jako doma v obýváku, naopak Nadala trápí zablokovaná záda a navíc Austrálie nepatří mezi jeho top destinace. Vyhrál ji pouze jednou. A to už je dvanáct let. Federer se zase na okruh vrátí až v březnu v Dauhá, tudíž srbská světová jednička bude především čelit tlaku mladších v čele s vítězem US Open Dominicem Thiemem, šampionem Turnaje mistrů Daniilem Medveděvem či řeckým mladíkem Stefanosem Tsitsipasem.

Dámský titul obhajuje mladá Američanka Sofia Keninová, uchazeček o nejvyšší poctu jsou však desítky. Do posledních kol by ráda promluvila i česká esa Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou.

Plíšková vkročila do sezony opět s novým trenérem a touhou konečně se rozjet, neboť loňská pauza tenistku potřebující mít řadu nahraných zápasů rozhodila. Návrat do tempa jde ale i pod taktovkou Němce Saschi Bajina ztuha, světová šestka vyhrála v roce 2021 jen dva ze čtyř zápasů, dva triumfy navíc přišly proti soupeřkám až z druhé respektive třetí stovky pořadí WTA Tour.

To Kvitová je krátce před jednatřicátými narozeninami už v pozici, kdy se soustřeďuje na ladění formy a kvalitu staví nad kvantitu. Jestli jí něco sezona 2020 ukázala, tak právě to, že i v tomhle režimu dokáže být úspěšná. Prakticky z voleje se dostala v antukové Paříži do semifinále, při US Open zapsala osmifinále a loni v Melbourne čtvrtfinále. „Serena taky nehraje moc turnajů, pak přijede, hraje grandslam a hraje ho dobře. Jsem ráda, že jsem taky schopná to udělat jak ona, to je velice důležité,“ pochválila se loni za nejpovedenější grandslamová představení za dlouhou dobu.

V turnaji může dojít ke střetu českých zkušeností a mládí. Ve třetím kole by Plíšková mohla narazit na Karolínu Muchovou a Kvitová na Markétu Vondroušovou. Celkem se v Melbourne představí 11 českých tenistů, devět žen a dva muži - Jiří Veselý a premiérově dvacetiletý mladík Tomáš Macháč.