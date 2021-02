Kterak zranění hráči váleli. Jandač: Omluvil je klub, Pešán to dělal taky

Byla to válka se vším všudy. A vypukla už dva dny před samotným zápasem. „Podmínky pro oba týmy nejsou stejné. Každý si o tom udělá obrázek sám,“ zlobil se třinecký kouč Václav Varaďa. Narážel na to, že jemu sebral národní tým pro Švédské hry tři hráče, kdežto Spartě jen dva.

Ocelářům scházel nejlepší střelec Matěj Stránský, pilíř obrany David Musil a Michael Špaček, který nasbíral po příchodu z Finska skvělých 11 bodů v šesti duelech. Pražané se ve šlágru o první místo museli obejít bez Davidů Tomáška a Němečka. Reprezentační trenér Filip Pešán postupně pozýval celkem šest hráčů Sparty, od čtyř ale slyšel negativní odpověď. Nominaci s díky odmítli Michal Řepík , Lukáš Rousek, Vladimír Sobotka a Roman Horák . Z Třince se pak omluvili Martin Růžička a Petr Vrána.

Sparta - Třinec: Kudrna proměnil tlak Pražanů v závěru v rozhodující gól, 3:2

Trenér Pražanů Josef Jandač se po úterním duelu k řečem třineckého svého protějšku vyjádřil. „Vnímali jsme to, samozřejmě. Spíš jsme se ale snažili soustředit na sebe. Je to zase zbytečně nafouknuté. Akorát to nahrává různým dohadům. Já jsem u nároďáku roky působil, vím, jak to s nominacemi bývalo. Jsou to objektivní příčiny, proč naši hráči nejeli.“

A v zápětí překvapil odpovědí, že se neomluvili sami hráči, ale cestu s národním mužstvem jim zatrhl klub. „V žádném případě to není tak, že by se oni sami omluvili. Omluvil je klub. Hrají zápasy s malými zraněními, teď je jediná šance tu pauzu využít a doléčit. Oni chtěli jet, ale omluvil je náš manažer, aby ochránil investici majitele klubu,“ popsal Jandač.

Rýpl si taky do Pešána, který naznačil, že Sparta nesplnila dohodu o tom, že uvolní tři své borce. „Pamatuju si situaci před pár lety, kdy jsem byl jako trenér nároďáku na zápase Liberec – Sparta. Chtěl jsem nominovat Šimka s Bulířem, oba hráli přes dvacet minut. Omluvili se taky. Taky jsem tehdy dělal scény. Tenkrát u toho byl v Liberci Pešán, který si je taky ochránil. V tu chvíli mu to divné nepřišlo. Omílá se to furt dokola. Voláme tady po nějakém prostředí a kultuře, ale přitom čekáme na sebemenší příležitost, abychom do těchto věcí šili čím dál víc,“ kroutil hlavou.

Jinak byl ale spokojený, byť tomu první minuty očekávané bitvy gigantů nenapovídaly. Už v deváté minutě ukazovala kostka nad ledem skóre 0:2. Oceláři začali duel výrazně aktivněji, zaslouženě šli do vedení. Domácí trenéři bleskově sáhli k výměně gólmanů. Alexander Salák v brance nahradil Matěje Machovského , který na střídačce jen vztekle praštil lahví.

„Ty góly nebyly jeho. Bylo to ale začátek utkání, ze tří střel jsme dostali dva góly. Chtěli jsme dát týmu impulz, něco změnit. Povedlo se to,“ těšilo Jandače. Od druhé třetiny začal jeho tým šlapat. Ve druhé části dorovnal stav. Kompletně pak obrat rudí dokonali v 58. minutě, kdy se v mele kolem třineckého Ondřeje Kacetla nejlíp zorientoval Andrej Kudrna a uklidil puk do kasy.

Sparta tak ukončila vítěznou jízdu Ocelářů, sama brala body už popatnácté v řadě. Zázemím největší evropské arény se pak nesl triumfální řev oslavující důležité vítězství v honbě za Prezidentským pohárem. Hosté litovali ztráty skvěle rozehraného večera. „Přijeli jsme sem bodovat, sami jsme si ale prohráli zápas. Měli jsme to rozdané na tři body, nemáme žádný. Mrzí nás to, jsme naštvaní,“ klopil zrak asistent kouče Marek Zadina.

Sparta má na čele díky výhře náskok čtyř bodů. Oba kluby se spolu ještě jednou utkají na konci února. Za pohárem ale líp vykročil klub z metropole.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:51. Řepík, 35:59. Polášek, 57:23. Kudrna Hosté: 02:50. M. Adámek, 08:26. Kurovský Sestavy Domácí: Machovský (9. Salák) – Tomáš Dvořák, M. Jandus, Košťálek, Polášek, Kalina, O. Němec – Rousek (A), Horák, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Šmerha, Pech (A), Forman – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Roman, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, Marcinko, Kurovský – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Ramik. Rozhodčí Hodek, Šír – Lederer, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

