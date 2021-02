Od tragické havárie vrtulníku Kobeho Bryanta (†41), kde kromě basketbalové legendy zemřela i jeho dcera Gianna (†13) a dalších sedm osob, uplynul už rok. Až nyní ale vyšetřovatelé oznámili, kdo za ni může!

Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) konečně vydal alespoň předběžnou zprávu, v níž odhaluje detaily, proč se Kobeho helikoptéra 26. ledna 2020 odchýlila z kurzu a v husté mlze pak narazila do skály u Los Angeles.

A na vině je takřka výhradně pilot Ara Zobayan (†50)! „Pilotovo rozhodnutí letět v takových podmínkách jen dle vizuálu vedlo k jeho prostorové dezorientaci, což způsobilo fatální pád,“ stojí ve zprávě NTSB.

Podle vyšetřovatelů Zobayana vyvedla z míry náhlá změna podmínek poté, co stroj vletěl do mlhy. Byť v tu dobu leteckým dispečerům oznámil, že okamžitě stoupá, z dat lze vyčíst, že ve skutečnosti vrtulník stočil prudce doleva. „Při ztrátě orientačních bodů může vnitřní ucho poslat do mozku informaci, která pilota zcela dezorientuje. Říká se tomu iluze náklonu,“ doplňují experti.