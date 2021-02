Fotbalový komentátor Jaromír Bosák (55) poznal Otu Černého (†77) v roce 1993. „Tehdy byl politickým komentátorem. Při vzpomínce na něj mi hned naskočí jeho nenapodobitelná dikce,“ říká. Nečekaná smrt legendy nejen sportovní žurnalistiky zasáhla velkou řadu lidí, kteří se s věčně usměvavým mužem někdy setkali.

„Mám jeden zážitek, který, troufnu si tvrdit, je jedinečný. Viděl jsem Otu hrát hokej. On byl dobrý trenér, to by asi řekl Jarda Jágr , v žáčcích jeho svěřenec, ale moc nehrál. No a když už hrál, byl taky svůj. V tom zápasu jel nájezd a zakopl o modrou čáru,“ usmívá se Bosák .

Fotbalově zaměřený komentátor se šéfem »hokejistou« neměl problém. „Natočil spoustu dokumentů se skvělými sportovci ze všech odvětví, sport ho zajímal jako celek. Tedy i fotbal, však byl pár let v komisi rozhodčích. Jen se nesmělo prohrát, to pak býval ostrej.“

Cenil si jeho přímosti. „Co řekl, to platilo! Kolikrát jsme se rafl i, ale nebylo to nikdy nic osobního. Znáte to, někdy to mezi kolegy křísne, ale měl jsem ho rád a on mě taky respektoval. Naposledy jsem s ním mluvil loni před svátky. Po telefonu. Říkali jsme si, že se musíme sejít. Byl to chlap, který měl rád společnost, všechny ty karanténní omezení, to nebylo nic pro něj. Hospody jsou zavřený, takže jsme se osobně neviděli hodně dlouho a bohužel už to nepůjde napravit.“

Televizní komentátor Jaromír Bosák







39 zobrazit galerii