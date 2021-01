Mrázek vynuloval svůj Detroit! Hodně speciální, usmíval se po zápase

Do nové sezony vlétnul parádně. Ve jménu svého klubu: jako hurikán! Brankář Petr Mrázek pomohl k výhře nad Detroitem 3:0. Svému bývalému zaměstnavateli nepovolil ani gól. „Vyrůstal jsem tady, vždycky to pro mě bude speciální,“ říkal radostně po zápase v nahrávce pro české novináře.

Moc práce neměl, za celý zápas na něj šlo jen 14 střel. Úvodní zápas nového ročníku tak neměl příliš těžký. „První zápas, hned vítězství. Jsem strašně rádi, že se nám to povedlo. Nula je taková třešnička na dortu,“ usmíval se po zápase Petr Mrázek. Poslední čisté konto vychytal skoro přesně před rokem, 11. ledna vychytal Arizonu a pomohl rovněž k výhře 3:0.

V brance Caroliny stál po pěti měsících. „Je to úplně jiný hokej. Vlítnout do toho takhle bez přípravného zápasu, to nikdy dřív nebylo. Každý byl ale o to víc natěšený. Byli jsme rádi, že po takové dlouhé době konečně začne sezona,“ přiznal. Carolina byla v celém zápase jasně lepší, soupeře přestřílela drtivě 43:14.

Utkání bylo pro Mrázka pikantní, jelikož šest let na startu své zámořské kariéry strávil právě v barvách Red Wings. „Proti Detroitu to pro mě bylo hodně speciální. Vyrůstal jsem tady, oni mě dostali do velkého hokeje, takže to zvláštní rozhodně bylo.“

Ke dvěma bodům pomohl jednou asistencí také útočník Martin Nečas, který na ledě strávil skoro 16 minut. Na druhé straně vyšli logicky naprázdno Filip Hronek (24 minut) a Filip Zadina (14 minut). Oba týmy čeká už zítra odveta na stejném místě.