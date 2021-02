Ujčík ztrestal dva plzeňské úlety, pokuty chystá i klub. Kosticyn narazil

Takhle by to tedy nešlo, přátelé. V extralize přituhuje, disciplinárka se po víkendu měla co ohánět. Komise vedená Viktorem Ujčíkem potrestala dva hříšníky z Plzně a hlavně řešila odvolání Pardubic proti rozsudku z podnětu Andreje Kosticyna. V Dynamu totiž považovali trest za moc přísný. Bělorusovi byl už jednou trest zmírněn, tentokrát narazil. Zákrok na třineckého Davida Musila byl vyhodnocen jednoznačně. „Velmi nebezpečné napadení, průšvihu šel naproti,“ řekl šéf komise. A tak původní rozsudek platí.

Západočeši Petr Straka a Sebastián Malát dostali od rozhodčích vyšší trest. Jejich prohřešky se tudíž prověřovaly automaticky. Pardubický Andrej Kosticyn vyvázl minulý pátek bezprostředně po zákroku na třineckého Davida Musila s nižší sazbou. Oceláři však podali podnět k přešetření, verdikt arbitrů na 2+10 minut pro považovali za nedostatečný.

Disciplinárka v neděli Kosticyna potrestala zákazem startu na dvě utkání plus desetiprocentní srážkou z platu. Útočník se však v součinnosti s klubem proti verdiktu odvolal. „Jsme názoru, že se nedopustil žádného přestupku proti pravidlům a s uvedeným vysvětlením rozhodnutí předsedy disciplinární komise klub ani hráč nesouhlasí,“ zdůvodňoval na klubovém webu sportovní ředitel Dušana Salfický.

Podle pravidel klub nemá právo podat odpor, učinit tak musí postižený hráč. Ujčíkova komise však v pondělí své rozhodnutí potvrdila. „Jednoznačně netrefil Musila do hlavy, nýbrž do rukou,“ připustil předseda komise. „Zákrok však vedl zcela mimo zorný úhel protihráče a bez jakékoli snahy hrát nebo získat puk. Šel do toho s tím, že soupeř o něm neví, a s jediným cílem - zasáhnout ho. Musil navíc střílel, takže byl odkrytý a zranitelný,“ sdělil Sportu.

Nedošlo k přímému zásahu hlavy či krku. Trestat dál, nebo nechat být? Podle extraligového šerifa se Kosticynův přestupek vymykal faulům, jejichž potrestání je výhradně v kompetenci rozhodčích. Dokonce měl v komisi padnout názor, aby pardubický útočník dostal o zápas víc. Za velmi podobný zákrok Bělorus nedávno už trest dostal. Původně Ujčík vyměřil sedm utkání, po dodatečném prověření ze záběrů, jež dřív neměl k dispozici, však tvrdý verdikt zmírnil na tři zápasy.

I to možná povzbudilo snahu Pardubic, aby požádaly o přezkum dalšího Kosticynova přestupku proti zákonu. Musil zápas dokončil, nebyla to vyloženě „vražda“, šlo vlastně o pokus. Ale neměl daleko k maléru. Kdyby Bělorus s odvoláním uspěl, mohl se z jeho případu stát precedens. Ale podobný návod do budoucna může klidně vzejít i z postupu třineckého klubu. Komisi zahltí podněty o prověřování věcí, jimiž by se jinak zabývat ani nemusela.

„Chybělo velmi málo, aby rameno šlo výš a trefilo Musila do hlavy,“ upozornil však Ujčík. „Kosticyn mu narazil do rukou a Musil se bouchl hlavou o jeho záda. Ale bylo to velmi nebezpečné napadení, ve vysoké rychlosti, ze slepého úhlu. On šel průšvihu naproti.“ Dynamo se může odvolat ještě k výkonnému výboru svazu. I kdyby Kosticyn čekal milost, bude mít do té doby po trestu…

Straka zase sekl brněnského Střondalu holí do rozkroku. Malát nešel do střetu s Pláškem s cílem mu ublížit, ale zasáhl ho ramenem do hlavy. Útočník Komety sledoval puk, udělal stahovačku, hlavu dole. Nevšiml si, že proti němu jede hráč. Malát mohl hrát puk, jenže chtěl Pláška zastavit a provedl to dost nešikovně. I kdyby kotouč nezasáhl a chtěl ho následně trefit, nese stejnou zodpovědnost, jako když zvedne hokejku a zasáhne soupeře do obličeje.

U Straky se potvrdily předpoklady, vyfasoval stopku na jeden zápas a pokutu ve výši deset procent základní měsíční odměny, neboť šlo o recidivu. Dosud bezúhonný Malát byl potrestát zákazem startu ve dvou zápasech.

„Málát jednal bez snahy hrát kotouč, s výhradním cílem zasáhnout protihráče a před střetem se záměrně napřímil, zjevně zasáhl protihráče ramenem do obličeje. Přestože vedl svůj zákrok na protihráče, který byl v držení kotouče, dopustil se disciplinárního přestupku a nedodržel zásadu, že je povinen postupovat tak, aby neohrozil zdraví soupeře,“ uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

Dlouhá oslabení stála Škodovku v duelu s Brnem mnoho sil a nakonec ji připravila o body, padl v nich jediný gól zápasu. Většinu sezony se Plzeň držela v elitní čtyřce zaručující postup do čtvrtfinále play off. Ale doplácí na marodku a špatnou disciplínu. Přestalo se dařit, klesla na šestou pozici.

Indiáni patří k nejvylučovanějším v extralize a disciplinárka probírala už čtyři z nich. Jaroslav Kracík musel stát šest zápasů, Vojtěch Budík čtyři. Teď pykají Straka s Malátem. „Dá se do jisté míry chápat, pokud se to stane poprvé a třeba nechtěně. Ale Petr Straka se něčeho takového dopustil opakovaně. Bylo vidět, jak je frustrovaný, dvakrát oplácel. Trenéři na hráče kvůli tomu apelují, ale marně. Takže asi budou muset přijít tresty,“ prohlásil sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Západočeský klub nepatří k notorickým stěžovatelům. Odvolávat se nebude, byť v předchozích dvou případech žádal po uplynutí poloviny trestu o prominutí zbytku. Neúspěšně. „Naše zákroky jsme si pouštěli. U Straky je jasno, od Sebastiána to faul taky byl. Kdybychom viděli, že to tak není, odvolání bychom podali. Bohužel, je to tak, že ti kluci si sami musí uvědomit, jak nás tohle sráží a že nás to stojí zápasy,“ dodal Tomáš Vlasák.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 46 29 4 5 8 171:114 100 2. Sparta 47 29 3 6 9 174:105 99 3. M. Boleslav 46 22 6 7 11 146:108 85 4. Liberec 45 21 7 4 13 131:101 81 5. Mountfield 46 23 4 3 16 128:110 80 6. Plzeň 46 20 5 6 15 141:119 76 7. Pardubice 46 19 6 4 17 122:129 73 8. K. Vary 46 16 7 4 19 130:154 66 9. Brno 46 16 5 5 20 129:136 63 10. Vítkovice 46 16 4 6 20 110:126 62 11. Litvínov 46 12 8 5 21 111:132 57 12. Olomouc 46 13 4 5 24 94:135 52 13. Zlín 46 10 3 3 30 93:152 39 14. Č. Budějovice 46 6 4 7 29 119:178 33