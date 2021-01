Hvězdný debut Kaprizova. Nejdřív neuvázal kravatu, pak psal historii

V nejslavnější hokejové lize světa má za sebou hokejista Kirill Kaprizov teprve první zápas, ale v Minnesotě už je trhákem. Svůj debut vyšperkoval dvěma asistencemi a především jako teprve třetí v historii NHL vítězným gólem v prodloužení. Spoluhráči si ho okamžitě zamilovali. Už mu dokonce vymysleli řadu přezdívek a hodlají v tom pokračovat. „Je to perfektní. My vymýšlíme další a on jim nerozumí a jen se směje,“ říká útočník Marcus Foligno. Jeho fyzickou připravenost vychvaloval trenér, schopnosti s pukem zase zkušený Zach Parise.

Kabina Minnesoty Wild byla po úvodním zápase nové sezony v dobrém rozmaru. Tým otočil nepříznivý stav 1:3 a zvítězil v prodloužení po trefě nováčka týmu Kirilla Kaprizova, který se stal teprve třetím hráčem, kterému se takový počin při debutu povedl. Naposledy jím byl Tim Sweeney v sezoně 1990/91. Z Kaprizova jsou nadšení nejen fanoušci, kteří se konečně dočkali jeho příchodu, ale i spoluhráči.

Kaprizov byl totiž organizací Wild draftován už v roce 2015 až na 135. místě. Ve 23 letech ale není žádným nazdárkem. Vyhrál olympijské hry, má stříbro a bronz z MS do 20 let, ruský titul s CSKA Moskva, kde bodově řádil poslední tři roky a také bronz z MS v roce 2019 na Slovensku.

Přesto by se dala očekávat lehká nervozita během debutu. Na ledě byl ale Kaprizov jako doma, okamžitě s pukem na holi začal řídit hru Minnesoty. V 17. minutě přesnou přihrávkou oslovil obránce Brodina, který otevřel skóre. Na začátku třetí třetiny nahrál Viktoru Raskovi, který snižoval na 2:3.

Na ledě žádná nervozita, ale před zápasem na hotelovém pokoji to bylo jiné. Asi čtyři hodiny před utkáním volal přes FaceTime svému kamarádovi Alexovi, že potřebuje uvázat kravatu a není toho schopný. Patnáct minut se jim nedařilo, kravata na Kaprizovově hrudi byla stále nepřipravená a zmačkaná. Jeho přítel tak raději zavolal vedoucímu týmu, který Rusovi přispěchal na pomoc. Ten kravatu uvázal, Kaprizova uklidnil. Alex pak po skvělém debutu vtipkoval, že tohle teď bude práce vedoucího týmu před každým zápasem.

Více přezdívek než odehraných zápasů

Jeden krátký předsezonní kemp stačil, aby dokonale zapadl do kabiny Minnesoty. Už před utkáním si vyslechl několik přezdívek od spoluhráčů. Ti se ovšem baví tím, že ne všemu v angličtině rozumí, speciálně svým přezdívkám. „Je to perfektní. My vymýšlíme další a on jim nerozumí a jen se směje,“ říká útočník Marcus Foligno.

Spoluhráči z něj byli tak nadšení, že mu začali říkat „Kirill the thrill“ (ang. vzrušení). Divákům přezdívku po vítězném gólu přiblížil i komentátor přenosu výkřikem: „Kirill the thrill is for real.“ Další přezdívka je „Magic man“ (kouzelník), ale s tou nejčerstvější a momentálně nejužívanější přišel po zápase obránce Matt Dumba. Podle něj totiž předvedl výkon za všechny prachy a týmu se jeho příchod vyplatil. Nazval ho „Dollar Bill Kirill“ (dolarová bankovka Kirill).

Nový kapitán týmu Jared Spurgeon první hvězdě utkání předal interní cenu kabiny pro hrdinu zápasu, tzv. „hydration bucket“ (přel. hydratační kbelík). Tedy helmu se speciálními úchyty na pití a hadičky vedoucí k puse.

Zatímco si Kaprizov helmu nasazoval, byl vyzván k řeči směrem k týmu. Ta byla ale opravdu krátká. „Nevím, jak to říct. Dobrá práce, chlapi,“ vysoukal ze sebe Rus a byl přerušen burácející kabinou, která od něj víc slyšet nepotřebovala.

Spoluhráči chválili, trenér žasnul

Foligno, Parise i trenér se shodli, že Kaprizov odvedl fantastickou práci pro tým. A to nejen v útočné fázi, ale i v obraně. „Někdy se o Rusech říká, že útočí a obranu nechávají na ostatních. Je to nespravedlivé. Když Kyrill puk měl, fantasticky ho kontroloval. Když ne, chtěl ho okamžitě získat zpět,“ líčil Parise. „Má vše pod kontrolou, až na ten gól. Ale on si ho zasloužil,“ narážel Parise na rozhodující moment. Kaprizov totiž nedotáhl kličku do forehandu, puk mu poskočil a šťastně skončil mezi betony Jonathana Quicka.

Trenér Dean Evason žasnul nad jeho fyzickou kondicí. „Přišel střídat a neměl vůbec červený obličej. Žádné potíže s dechem, vypadal, že je schopný jít rovnou zpátky na další střídání,“ pochvaloval si svoji novou hvězdu, které dopřál vůbec největší počet minut na ledě z útočníků WIld – 21 minut a 52 sekund. A ještě jeden unikát si Kaprizov připsal. Jako první debutant v historii organizace Wild získal tři kanadské body.