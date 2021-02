Zatímco kamarádi, s nimiž vyrůstal, skončili za mřížemi, on září v kleci. Bývalý pouliční gangster Václav »Bad Boy« Sivák (21) se stal amatérským mistrem světa v kickboxu, získal pás pro šampiona České republiky v boxu a favoritem na titul bude i v sobotu na akci Oktagon Underground.

Vašku, jak byste popsal své dětství?

„Vyrůstal jsem v Ostravě, bydlel jsem mezi samýma cikánama v ghettu. Chodil jsem s nima každej den ven, dělali jsme blbosti.“

Co jste vyváděli?

„Oni už odmala pořád něco kradli, chtěli dělat špatné věci. Vyrůstal jsem prostě ve špatné komunitě.“

Jak skončili vaši kamarádi?

„Už jak jim bylo čtrnáct, patnáct, tak hodně z nich šlo do dětského domova, tři kamarádi mi doteď sedí ve vězení. Jeden vykradl benzinku, druhej se někde pobil, třetí zase něco ukradl. Prostě klasika…“

Takže vám sport zachránil život?

„Dá se říct, že ano. Sport a rodiče. Chodil jsem na karate, pak šel do thajského boxu. To už jsem byl roztrénovanej, protože jsem s tátou trénoval už jak jsem byl malej doma.“

Jste hrdý na romský původ? Cítíte se být vzorem pro ostatní?

„Určitě cítím. A jsem za to rád! Málokterej cikán dokáže bejt úspěšnej, nemají disciplínu.“

Setkal jste se ve sportu s rasismem?

„Potkávám se s tím doteď. Řekl bych, že to máme i těžší, protože jsme podceňovaní. Lidi vědí, že v tom sportu dlouho nevydržíme. Česká republika navíc nemá takové zázemí, aby vychovala talenty. Je málo trenérů, sponzorů, málokdo se dokáže chytit jako já.“

Jak se těšíte na sobotní galavečer OKTAGON?

„Těším se moc, bude to moje premiéra v sedmdesáti kilech, ve vyšší váze. Určitě budu v pyramidě nejmladší, jsem na kluky zvědavej. Jsou na vrcholu kariéry, já mám všechno před sebou. Bude to hodně o štěstí, koho nám vylosují.“

Jaké to je, když nevíte, s kým se budete rvát?

„Určitě to budeme mít v hlavě. Nevíme, na koho se připravit. Já mám proti sobě sedm soupeřů, takže je to určitě těžší než to vědět a zvolit si taktiku.“

Pro titul musíte sejmout v jeden den hned tři soupeře. To bude asi náročné...

„Nejtěžší bude, že se musí zápasit v malých rukavicích, to jsem nikde ve světě neviděl. Je to extrém.“

Odměna za triumf rovná se 10 tisíc eur, téměř 260 tisíc korun. Už víte, co byste s výhrou udělal?

„Za půlku peněz bych udělal velkou párty, protože je korona. Vezmu nějakou velkou chatu a tam ji udělám.“