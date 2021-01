Vémola o dalším soupeři: Seknu ho v rozletu! Měli mu říct, že ještě není čas

Králem střední váhy organizace Oktagon MMA se před měsícem stal Karlos Vémola po souboji s Francouzem Alexem Lohorém. Někteří fanoušci ale tvrdili, že měl do titulové bitvy nastoupit spíše mladý slovenský ranař Milan Ďatelinka. Nyní se dočkali.

V rámci turnaje s číslovkou 21 představila největší česko-slovenská organizace hlavní tahák příštího galavečera, duel Vémola vs. Ďatelinka. „Když jsem vyhrál zápas s Davidem Hoškem, řekl jsem si, teď nebo nikdy. Karlos je v boji na zemi špičkový, fenomenální, ale máme taktiku, kterou bychom ho mohli porazit,“ řekl Ďatelinka v rozhovoru k nadcházejícímu střetu.

SESTŘIH: Vémola - Lohoré: Terminátor ubil Francouze na body po pěti kolech

A reakce druhé strany? „Jsme fighteři, máme to tak v hlavě. Chceme prostě zápasit. On má za sebou čtyři pořádné souboje. Proti diskotékovému zápasníkovi (Václav Mikulášek), nebo proti Hoškovi, což je boxer. Já mám 40 profesionálních zápasů. Jeho management ho předhodil lvům!“ reagoval v rámci televizního přenosu Vémola.

Čtyřiadvacetiletý Slovák doposud nasbíral osm výher a čtyři prohry. To je v naprostém nepoměru oproti majiteli titulu. Český Terminátor odcházel z klece jako vítěz 36x, porážek zažil jen šest, z toho čtyři v UFC.

„Myslím si, že je to mladej, nadějnej kluk, ale v podstatě má opravdu dobré jen poslední čtyři zápasy. Předtím to bylo takové plácání, začátky. Čtyři výhry, čtyři prohry. Opravdu vážně zápasí až poslední dobou. Ale s kým?“ komentuje příští souboj Vémola pro iSport.cz.

„Lidi říkají ‚Má čtyři výhry, a proto si zaslouží titul.‘ Možná si ho zaslouží, vidím v něm potenciál, talent, ale já mám čtyřicet profesionálních zápasů. A oni proti mně chtějí postavit kluka, který má čtyři výhry v řadě?!“ podivuje se zkušený bojovník.

SESTŘIH: Ďatelinka - Hošek: Ďatelinka uškrtil soupeře a řekl si o titulovou šanci

Proti mladému vyzyvateli rozhodně nic nemá. To bylo znát i při jejich společném video-rozhovoru. Žádná slovní přestřelka, spíše vzájemné uznání kvalit.

„Vůbec mu to nezazlívám. Jako mladej jsem byl úplně stejnej. Jsme válečníci, nastoupíme kdykoliv proti komukoliv, ale on by měl mít tým, který mu řekne: Hele, ještě není čas. Ještě rok dva počkej, pak uděláme velké zápasy,“ tvrdí Vémola

Podle Vémoly je naivní, myslet si, že má proti němu šanci někdo s tak výrazně méně zkušenostmi. „Je to zase jen o náhodě. Může se trefit? Stane se ta náhoda? Nemyslím si,“ říká favorit duelu.

A jaký očekává průběh?

„V zápase budu jasně dominovat,“ je přesvědčený pětatřicetiletý gladiátor. „Jestli souboj dojde do druhého nebo třetího kola, tak to pro něj bude problém, protože takhle daleko v podstatě nikdy nebyl. Málokdy se dostane za první kolo. Buď vyhraje, nebo prohraje v prvním. Takže pro něj jakékoliv kolo po prvním bude problém. Nedej bože, aby to šlo do čtvrtého nebo pátého. Nevím, co by v nich dělal.“

I přesto, že se podle Vémoly bude jednat o nevyvážené klání, zápas mládí a dravosti se zkušenostmi a mimořádnou silou určitě strhne veliký zájem publika. Už proto, že kdyby se mladému Slovákovi podařilo přece jen vyhrát, byl by to veliký šok.

„Je to škoda. Protože je to fakt mladý talent a myslím si, že ho popravuju tímto zápasem moc brzo. Ale to je chyba jeho týmu, ne jeho samotného. Nic mu nezazlívám. Jen je škoda, že v době, kdy začíná rozlítávat, tak já ho hnedka seknu. A já ho seknu, jako že se Terminátor jmenuju!“ dodává šampion.