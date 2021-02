Trable s Vrbou nezmizely, titul bude mít Slavia. Baník je tuctovej tým

Nicméně s příchodem Vrby se Sparta dala do kupy, efekt se dostavil okamžitě. Pořád tvrdím, že v sezoně už neprohraje, jelikož nový trenér dodal mužstvu kuráž a energii. Je to osobnost, fotbalu zatraceně rozumí. Sparta si tímto tahem pojistila druhé místo. Přitom si myslím, že v některých fázích sezony byla stříbrná příčka tajným snem Tomáše Rosického.

Že Sparta třikrát v řadě vyhrála, je jasným signálem, že to Vrba srovnal vztahově. Všechna čest, lehký úkol to nebyl, ale jemu se to povedlo. Ukázal, že je zkušený psycholog. Byl si jistý sázkou na zkušené plejery typu Dočkala a Krejčího staršího. Všichni o něm mluví hezky, dokonce i Karlsson. Až mě to dojalo. Ovšem tyhle kecy by si hráči mohli odpustit. Až se dařit přestane, bude trenér první, koho budou pomlouvat a vidět na něm chyby. Budovat si dobré vztahy neuměl Vašek Kotal. Byla to jeho velká chyba, vnesl neklid mezi staré a mladé, což mu ve výsledku zlomilo vaz. Trenér je to výbornej, v oboru psychologie by ale neuspěl.

Slavia ztratila, v krátké době remizovala v Příbrami a v Teplicích. Jde však o náhodu.