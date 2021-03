Zase Korda! Jménu, které bylo díky výkonům táty Petra (52) vyryto do 22 tenisových trofejí, dělají nyní čest jeho děti. Dcery Jessica (28) s Nelly (22) vládnou nejlepšímu ženskému golfu světa!

V letošní sezoně LPGA Tour se totiž dosud odehrály dva turnaje a v obou triumfovaly »Kordovky«. Starší Jessica ovládla lednový Turnaj šampionek a teď na ni navázala Nelly! Na hřišti v Orlandu utekla soupeřkám rovnou o tři údery, když celkem nahrála 16 ran pod par.

Odměnu za to dostala hned dvojnásobnou. Kromě 6,5 milionu korun na prize money totiž mohla díky klidnější koronavirové situaci na Floridě slavit s celou rodinou. Tatínek Petr, maminka Regina a sestra Jessica byli přímo u hřiště, brácha Sebastian se zase zubil z displeje mobilního telefonu.

A všichni se tak málem stali obětí »bublinkového přepadení«, které na svou ségru připravila Jessica. Těsně před Nellinou korunovací se na ni společně s další golfovou kamarádkou Megan Khangovou vrhly a celou ji postříkaly od hlavy až po paty šampusem!

Vysmátá Nelly ale jako by celému víkendu s ideálním scénářem a zlatou tečkou nemohla uvěřit. „Moc nechápu, jak se mi to povedlo. Vždyť jsem nehrála vůbec dobře, jen jsem se snažila držet si rytmus,“ kroutila hlavou do kamery. A přiznala, že přítomnost rodiny ji trochu vyvedla z rovnováhy. „Jo, bylo to stresující. Ale zase jsem před rodiči ještě nikdy nevyhrála, takže to je fakt super!“

Nelly Kordová se sestrou Jessicou aktuálně vládnou golfovému světu.







