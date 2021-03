Jak Kane projel kolem Hronka. Milníkový gól viděla celá Amerika

S porcí nadsázky by se dalo říct, že tenhle zápas sledovaly celé Spojené státy. Stanice NBC ho vysílala plošně od východu na západ. Všichni čekali, jestli Patrick Kane překoná famózní milník a dosáhne jako devátý Američan v historii NHL mety 400 gólů. Stalo se. „Skvělý pocit. Asi to znamená, že hokej nehraju úplně špatně,“ usmívala se hvězda večera po drtivém vítězství 7:2 nad Detroitem.

Celkem padlo devět branek, všechny ale zajímala ta z 50. minuty. Patrick Kane se spolu s parťákem Alexem DeBrincatem řítil ve dvou na jediného beka Red Wings. Tím byl Filip Hronek. Položil se do dráhy možné přihrávky. Natáhl se jak široký, tak dlouhý. Mával hokejkou. Kane ale s pukem na holi přibrzdil, nechal českého obránce nerušeně projet po břiše kolem a po stahovačce propálil brankáře Thomase Greisse.

„Jako by se zastavil čas,“ culil se forvard Ryan Carpenter, který celou akci sledoval z lavičky. „Když jsem viděl, jak obránce klouže pryč, spadla mi brada. Ten klid, šikovnost… Kane tím pro sebe získal hodiny času. Ze střídačky jsme na někoho všichni řvali, ať střílí. Zvládl to opravdu skvěle, jsem rád, že jsem u toho mohl být,“ doplnil Kaneův spoluhráč, jinak autor dvou branek.

Pro lídra Blackhawks to byl 400. gól v základní části NHL. Stal se devátým Američanem, kterému se to povedlo. Čtvrtým hráčem v historii Chicaga, tradičního klubu zákládající ligové šestky, a celkově jubilejním stým hráčem NHL, jenž metu zdolal. „Tyhle milníky jsou pro mě odměnou, je to vzrušující. Asi to znamená, že hokej nehraju úplně špatně. Snažím se prostě odevzdat každý večer to nejlepší, pomáhat týmu,“ pousmál se Kane.

Nadšení a euforie z něho ale netryskaly. Normálně by aplaudovala po strop natřískaná aréna, dlouhé minuty by se nehrálo. Když se však po trefě rozhlédl kolem, viděl na tribunách jen natažené černé reklamní plachty. „Bylo by krásné mít tady plnou halu, rodiče a přítelkyni se synem,“ vydechl sklesle. „Je to smutné, ale nic s tím neudělám. Užiju si to aspoň v rámci možností se svými spoluhráči.“

Další „kulatiny“ ho čekají už za pár dní. Pouhá čtyři utkání scházejí k dovršení počtu odehraných zápasů v lize na rovný tisíc! „Když se k těmhle milníkům blížíte, v hlavě to máte. Zároveň vás to ale žene dopředu, abyste to dál posouvali,“ přidal.

Během předchozích třinácti sezon v Chicagu vyhrál třikrát Stanley Cup. Jednou získal Hart Trophy (nejužitečnější hráč), Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč) i Ted Lindsay Award (nejlepší hráč podle samotných hráčů). V aktuálním ročníku táhne podceňovaný tým Blackhawks překvapivě k vodám play off. V tabulce produktivity drží druhé místo, ve 23 duelech posbíral 34 bodů.

Nade všemi zatím ční Connor McDavid z Edmontonu se čtyřiceti body. Zdaleka všechno však sluníčkové kolem amerického střelce se zabijáckým instinktem v minulosti nebylo. Obří poprask v létě 2015 způsobilo obvinění mladičké dívky, kterou měl údajně znásilnit. Vyšetřovala ho policie, stal se terčem médií, fanoušci bučeli, odvraceli se od něj sponzoři. Spekulovalo se dokonce o tom, že se ho Chicago zbaví.

Měl štempl potížisty, který sáhne raději po alkoholu než po knize, k tomu navíc tropí skandály. To se ale nestalo. Případ byl odložen pro nedostatek důkazů. Kane se zklidnil, založil rodinu. A dál tlačí osobní rekordy. „Může se stát nejlepším americkým hráčem v historii,“ pronesl o něm bývalý spoluhráč a brankář Corey Crawford. Našlápnuto k tomu má maličký ďábel skvěle.