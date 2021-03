Čínská bublina praskla: krachy klubů, odliv hvězd. Hamšík do Slovanu?

„Podle našich informací je Marek Hamšík bízko dohodě s úřadujícím mistrem ligy, reprezentační kapitán by před kvalifikačními zápasy o postup na mistrovství světa mohl získat herní praxi ve FORTUNA:LIZE,“ informovala v pondělí odpoledne slovenská televizní a rozhlasová stanice RTVS.

Hamšík odešel do Číny v zimě 2019, smlouvu v klubu Ta-lien I-fan má platnou až do léta 2022. Je ale dost možné, že východní angažmá ukončí předčasně, ve hře je návrat na Slovensko. 33letý kapitán reprezentace odehrál největší část kariéry v italské Neapoli, kde strávil dvanáct sezon a nastřílel dokonce víc branek, než legendární Diego Maradona.

„Rád bych ukončil kariéru ve Slovanu, pokud to bude možné. Ale nezáleží to jenom na mě. Je to jediný slovenský klub, kde bych chtěl hrát,“ naznačila slovenské hvězda několikrát v minulosti. Hamšík by si na Slovensku udržel herní praxi před jarními kvalifikačními zápasy o světový šampionát a následném letním mistrovství Evropy.

Problém spočívá v tom, že na Slovensku už skončil zimní přestupový termín. Aktuální ligový lídr a obhájce titulu by mohl využít jedné kličky, která mu klapla už v minulosti. Útočník Róbert Vittek po příchodu z Turecka v roce 2013 mohl hrát chvíli za Slovan jako amatér.

Hamšíkova snaha o odchod z Číny koresponduje s informacemi, které prosakují z tamního profesionálního fotbalu. Kluby, které v minulých letech vynakládaly ohromné částky, aby přivedly špičkové hráče a nabízely jim astronomické platy, ztrácí podporu velkých firem i vlády a dostávají se do ohromných finančních potíží.

Čínské kluby se odhlašují ze soutěží

Například aktuální mistr FC Ťiang-su přerušil ze dne na den svou činnost. Společnost Su-ning, které patří také italský velkoklub Inter Milán, se snaží úřadujícího šampiona zbavit. Podle médií má klub z Nankingu dluhy kolem 90 milionů dolarů (1,9 miliardy korun). Přitom ještě nedávno lákal do svých služeb za tučnou odměnu velšského záložníka Garetha Balea.

Ťiang-su získal v listopadu pod vedením rumunského kouče Cosmina Olaroiua nejen premiérový titul, ale i právo na účast v asijské Lize mistrů. Pomohl mu k tomu i brazilský záložník Alex Teixeira, kterého přivedl v roce 2016 ze Šachtaru Doněck za 50 milionů eur, jimiž přeplatil dalšího zájemce Liverpool. Před Olaroiuem vedl tým slavný italský trenér Fabio Capello.

Problémy mají i další kluby, které se hromadně odhlašují z nejvyšších profesionálních soutěží. Tím pádem odchází i hráči, kteří se zde za tučných časů měli jako v bavlnce. Například argentinský útočník Carlos Tévez pobíral astronimických 34 milionů dolarů ročně (734 milionů korun), svého času byl nejlépe placeným fotbalistou planety. V roce 2017 během největšího boomu bylo šest z deseti nejlépe honorovaných hráčů na výplatních páskách čínských celků.

Čína v poslední dekádě investovala ohromné prostředky, aby svůj fotbal zpopularizovala. To se zcela nepodařilo, návštěvy na stadionech neodpovídaly očekáváním. Stávalo se, že na zápas přišly slabé dvě tisícovky diváků, což je v miliardové zemi naprosto mizivé číslo.

Koronavirová pandemie nejspíš urychlila rozhodnutí mocných firem napojených na státní aparát, že budou dávat prostředky do vlastních byznysů a ne do sportovní zábavy. Čínský fotbal tím pádem čelí mimořádným problémům.