Kariéru mu překazil vážný pád, skokanům vlastnoručně šil kombinézy, dřel na stavbě, staral se o Angelinu Jolieovou. Netradiční pouť Michala Doležala (42) vrcholí u polské reprezentace, kterou dovedl na světový trůn.

Zatímco české skoky na lyžích zmírají, těm polským se daří náramně. Za triumfem Dawida Kubackého a Kamila Stocha na Turné čtyř můstků či sobotní zlatou medailí Piotra Zyly ze středního můstku na MS stojí nenápadný hrdina z Jablonce.

Doležal v Polsku působil tři roky coby asistent rakouského experta Stefana Horngachera, od léta 2019 je trenéřina na něm. „Udělali jsme velký pokrok. Podle mého názoru student předčil mistra,“ chválí českého kouče polská legenda Adam Malysz.

Poláci podle tamních médií »Dodův« úspěch cení zhruba na 260 tisíc korun měsíčně. To trochu kompenzuje fakt, že doma často nechává manželku Lucii a dvě dcery. „Mladší se mě ptá, jestli musím jezdit pryč tak často. Snažím se jí vysvětlit, že je to má práce, ale je to dost emotivní,“ přiznal Eurosportu.

Kdyby odloučení začalo být neúnosné, Doležal ví, že se uživí jinak. Když zabalil vlastní kariéru, na stavbě nahazoval fasády a coby asistent produkce při natáčení hollywoodského trháku Wanted pracoval s hvězdami Morganem Freemanem a Angelinou Jolieovou. „Chovala se normálně. Přišla do cateringu a sedla si, kde bylo místo,“ vzpomínal na americkou herečku.

Doležal umí i rukama, kdysi si pořídil šicí stroj a spolu s maminkou vyráběl pro české skokany kombinézy, ostatně kvůli nim ho původně vzali i Poláci. Kdo mohl tušit, že se »švadlenka« promění v trenérskou hvězdu