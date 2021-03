Futsalisty čeká v kvalifikaci o EURO Portugalsko. Duely s favoritem v Polsku

Českou futsalovou reprezentaci čeká v kvalifikaci o postup na EURO 2022 dvojí souboj s hlavním favoritem skupiny. Protivníkem výběru Tomáše Neumanna bude Portugalsko. Původně se mělo nejprve hrát na jihu Evropy a druhý duel v Praze, nicméně situace kolem pandemie nakonec přesunula oba zápasy do Polska. „Hlavně bych si přál, aby se vůbec hrálo,“ řekl k celé situaci trenér české reprezentace Tomáš Neumann.

Kvalifikace o postup na futsalové EURO 2022 v Nizozemsku se měla hrát nově v jedné čtyřčlenné skupině s dvojicemi zápasů s různými soupeři, jako to je ve fotbale. Jenže koronavirus s celým systémem zamíchal.

V úvodním dvojutkání se měli Češi utkat s Polskem a Norskem. Kvůli přísným podmínkám v Norsku se skupina přelosovala na dvojice stejných soupeřů. Takže Češi měli začít s Norskem doma a následně odehrát utkání na palubovce soupeře.

Seveřané ale zápas nemohli uspořádat a chtěli oba duely odehrát v Česku. Nakonec ani k tomu nedošlo. Norové se nedokázali v daných termínech dopravit do Čech, a tak mají svěřenci trenéra Tomáše Neumanna z prvních dvou zápasů šest bodů za dvě kontumační výhry 5:0.

Nyní měli Češi letět do Portugalska a v odvetě hostit úřadující mistry Evropy doma. Opět zasáhl koronavirus. Na poslední chvíli byly oba duely přeloženy do polské Lodže, kde se budou souběžně hrát také zápasy Polska s Norskem. První utkání hrají Češi v sobotu od 19 hodin, odvetu pak v úterý v 15 hodin.

„Všichni víme, že žijeme ve velice těžké době a my některé věci neovlivníme. Hraje se bez diváků a domácí prostředí tak nehraje takovou roli jako s fanoušky na tribuně. Hlavně bych si přál, aby se vůbec hrálo,“ řekl k celé situaci trenér české reprezentace Tomáš Neumann.

Jeho tým skupinu 8 vede. Polsko totiž v prvním zápase překvapilo a v Portugalsku remizovalo 2:2. „Poláci nám ukázali cestu. Musíme hrát velmi pečlivě v obraně, dobře se zajišťovat, být rychlí v přesunech, silní na míči a kvalitně zakončovat,“ vyjmenoval Neumann a doplnil: „Samozřejmě, že se musíme vyvarovat chyb a musíme podat výkon na hranici našich možností.“

V historii hrála Česká republika s Portugalskem osmkrát. V roce 2002 dokonce jednou vyhrála v přípravě na domácím hřišti 3:2. Naposledy se český tým utkal s Portugalskem na podzim 2019, na jihu Evropy prohrál 1:4, přestoře šlo o herně vyrovnaný souboj. V brance debutoval Michal Hůla, který vystřídal vážně zraněného Libora Gerčáka.

„Budu spokojený, když se po každém zápase budu moc podívat každému hráči do očí a říct si, že jsme odvedli dobrou práci, nemáme se za co stydět. Když k tomu přibude nějaký ten bodík, bude to k plusu,“ dodal trenér Neumann.

Nominace české futsalové reprezentace Brankáři: Libor Gerčák (Sparta Praha), Michal Hůla (Teplice), Ondřej Vahala (Plzeň).

Hráči: Jiří Baran (Teplice), David Drozd, Pavel Drozd, Matěj Slováček, Tomášek Koudelka (vš. Chrudim), Michal Holý, Tomáš Vnuk, Michal Seidler, Lukáš Rešetár (vš. Plzeň), Jan Homola, David Jošt (oba Slavia), Lukáš Křivánek, Jiří Vokoun (oba Sparta).

Tabulka skupiny 8

# tým z v r p skóre body 1. Česká republika 2 2 0 0 10:0 6 2. Portugalsko 2 1 1 0 5:2 4 3. Polsko 2 0 1 1 2:5 1 4. Norsko 2 0 0 2 0:10 0

Na ME postupuje vítěz skupiny a šest nejlepších celků na 2. místě. Sedmý a osmý nejlepší tým na 2. místě se utká o postup ve vzájemné baráži. Pořadatelé z Nizozemska postupují automaticky.

