Nejlepší hokejista všech dob truchlí: Přišel o otce (†82)!

Legendární hokejista Wayne Gretzky (60) přišel o svého milovaného otce Waltera (†82). Čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru informoval veřejnost o jeho skonu na sociálních sítích.

Dvaaosmdesátiletý Walter Gretzky, jenž byl velice populární v celé hokejové komunitě, bojoval v posledních letech s Parkinsonovou chorobou a dalšími nemocemi. Svůj dlouhý boj nakonec prohrál.

„S hlubokým zármutkem sdílíme s Janet novinu o odchodu mého otce. Statečně bojoval s Parkinsonovou chorobou a ostatními zdravotními problémy posledních několik let, ale nikdy neztratil chuť žít. Pro mou sestru i mé tři bratry, táta byl náš týmový kapitán. Učil nás, chránil a vedl rodinu každý den, každý krok na cestě životem.

Pro mě, on byl ten důvod, proč jsem se zamiloval do hokeje. Inspiroval mě, abych byl tím nejlepším, kým mohu být, nejen v hokeji, ale i v životě. Bude nám tolik chybět, ale vědomí, že je opět s naší maminkou přináší mně i mé rodině klid. On byl skutečný »Great One« a nejvíc hrdý Kanaďan, kterého jsme znali. Milujeme tě, táto.“ napsala šedesátiletá kanadská ikona o otci, jenž si stejně jako on získal zástupy fanoušků.