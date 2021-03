Holaň je zpátky, covid ho dost potrápil. Vítkovice pomohly nemocnici

„Chceme všem moc poděkovat za to, že se zapojili do aukce a pomohli nám vybrat takovou částku, kterou můžeme pomoci dobré věci. Je to především zásluha fanoušků,“ děkoval na dálku vítkovický kapitán Roman Polák. S poděkováním se připojil i útočník Zbyněk Irgl.

„Každá pomoc v téhle době je o to cennější. My si vážíme hlavně toho, že se lidé do aukce zapojili a s vědomím, že jejich příspěvek pomůže dobré věci, věnovali v situaci, která není snadná pro nikoho, své prostředky. Obrovské díky,“ dodal Irgl.

Pomoc ocenil i vítkovický trenér Miloš Holaň. Sám si nedávno prošel covidovým onemocněním. A musel s ním docela bojovat. „Musím přiznat, že jsem měl těžší průběh onemocnění,“ líčí Holaň pro klubové stránky. „Původně to tak nevypadalo, v den testu jsem se cítil naprosto v pořádku, ale pak se vše změnilo. Sedm dní jsem měl vysoké horečky, kašel, bolesti hlavy, bolesti zad, kloubů... Bylo toho opravdu dost a bylo to hodně nepříjemné. Zaplať pán Bůh se to ale dostalo zase zpátky do normálu. Kromě snad nějaké menší dušnosti, kterou cítím.“

Holaň už se k týmu připojil, s Vítkovicemi dnes vyrazí do Olomouce. I přes zdravotní problémy se snažil tým na dálku sledovat. „Získal jsem i trochu jiný obrázek o mužstvu,“ popisuje. „Dívat se na hru v počítači a trochu vzdáleně, je jiný, ale také dobrý pohled. Získal jsem i jinou perspektivu a náhled na naše zápasy.“

S kolegy Radkem Philippem a Romanem Šimíčkem byl Holaň neustále v kontaktu. I během zápasů. „Byli jsme v kontaktu po telefonu po každé třetině. Řekli jsme si poznatky, které jsem viděl já ve hře, takže parádní po konzultační stránce. Určitě to ale nemohlo plnohodnotně nahradit přímý kontakt a mou účast na střídačce. Tam je mé místo, ne doma v posteli a u počítače.“

Ostravané mají ve finiši základní části solidní formu. Od debaklu v Třinci (1:7) naplno bodovali v sedmi zápasech z deseti. Prohráli pouze se Spartou (1:2), s Třincem (3:4) a v Plzni (1:3). Dvě kola před koncem základní části živí naději na elitní osmičku, ztrácejí na ni dva body.

Podle Holaně je to silná týmová motivace. „Osmička znamená výhodu domácího prostředí v začátku série a s tím i výhodu domácího prostředí v rozhodujících zápasech série. To je veliké plus.“ Dnes o ni budou Ostravané bojovat v Olomouci, základní část končí doma s Libercem.