Kuriózní vyhazov! Kouč Calgary skončil po výhře, vrací se Sutter

Ambiciózní kanadský klub, za nějž chytá český brankář David Rittich, neprožívá ideální vstup do sezony. V tabulce Severní divize je pátý a mimo pozice zajišťující postup do play off, z 24 zápasů vyhrál jedenáct.

„Pokud bychom nějak chtěli označit náš tým, tak určitě jsme hodně nekonzistentní. Nemá to nic společného s nějakou identitou. Je jasné, že vždycky nepodáte nejlepší výkon. I v takovém případě ale musíte hrát natolik dobře, aby to bylo dostačující. To ale není náš případ. V naší výkonnosti byly obrovské výkyvy,“ řekl generální manažer Brad Treliving stanici Sportsnet ještě před ohlášením změny na trenérském postu.

Osmapadesátiletý Ward vedl Calgary od listopadu 2019, kdy nahradil Billa Peterse, jenž z funkce odstoupil kvůli nařčení z rasistického a násilného chování v minulosti. Nejprve byl dočasným hlavním koučem, loni v září byl oficiálně jmenován hlavním trenérem.

Sutter v Calgary působil v letech 2002 až 2011. Úvodní tři a půl sezony byl trenérem a generálním manažerem, poté zastával jen druhou funkci a v závěru měl na starosti „hokejové operace“. V minulosti vedl i Chicago, San Jose a Los Angeles Kings, s kterými dvakrát získal Stanleyův pohár. S Calgary postoupil v roce 2004 do finále NHL, ve kterém Flames prohráli s Tampou.

„Když nehrajete dobře, má to své následky. Chceme, aby se soupeřům proti nám hrálo těžko. Chceme být důrazní, fyzičtí, pracovití. A silní v ofenzivě,“ řekl Treliving.