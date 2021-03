Jako by jejich osudy byly propojeny. V dobrém a bohužel i ve zlém. Petr Vrána (35) přišel o svou milovanou ženu podobně tragicky jako před šesti lety jeho exparťák z útoku a kamarád Jakub Petružálek (35).

Byli spolu u poslední juniorské medaile českých hokejistů, když v roce 2005 slavili bronz, který v prodloužení proti USA vystřelil právě Vrána. Oba pak zkoušeli štěstí v zámoří, ale v NHL si zahráli jen pár zápasů, a tak se vrátili do Evropy, kde se v sezoně 2011/12 sešli v Chabarovsku. Bylo to šťastné shledání. Stali se postrachem KHL, náramně si sedli. „Možná je to tím, že jsme prošli podobnou cestou. Rozumíme si,“ říkal Petr Vrána.

Hokejově jim to sice vydrželo jen sezonu, protože Vrána měl po krk cestování z města na hranicích s Čínou, přáteli ale zůstali. V létě 2014 byl Jakub s přítelkyní Katkou na svatbě Petra a jeho Kanaďanky Lindsey. To do první tragické události zbývaly jen měsíce. V listopadu modelku a kickboxerku Kateřinu Netolickou (†26) našli mrtvou v litvínovském bytě Petružálka , který okamžitě ukončil působení v Jekatěrinburku.

Příčina náhlého skonu nebyla nikdy zveřejněna, policie však vyloučila cizí zavinění i sebevraždu. „Není to pro Jakuba jednoduché, ale zvládá to. Byl to šok pro nás pro všechny. Takový je bohužel život. Je mi ho líto,“ povídal Vrána dva měsíce po neštěstí pro ruský web Byznys Online.

Dnes si stejným peklem jako před lety jeho kamarád prochází on sám. Manželka Petra Vrány se v úterý utopila na Slezské Hartě, když se pod Lindsey (†35) prolomil při záchraně štěněte led. K tragédii došlo shodou okolností v den, kdy měl hrát Vránův Třinec s Litvínovem, jehož je Petružálek hráčem.