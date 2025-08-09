Lauko uspořádal exhibici na památku zesnulého kamaráda Buchtely: Měl jsem na krajíčku
Tradiční číslo 94 vyměnil za čtyřku, na zádech měl na posledních deset minut zápasu jméno Buchtela. Reprezentant Jakub Lauko uspořádal na víkend charitativní exhibici jako vzpomínku na zesnulého kamaráda, dojemné odpoledne korunoval gólem v dresu bývalého obránce. Vyprodaná chomutovská Rocknet aréna si ještě jednou mohla zakřičet jméno někdejšího hráče místních Pirátů. „Bylo tam pár okamžiků, kdy jsem měl na krajíčku. Tohle byl jeden z nich,“ přiznal Lauko po utkání mezi Buchta týmem a Týmem hvězd.
Na jedné straně Jan Rutta, David Kämpf a bratři Kašovi mezi dalšími osobnostmi chomutovského hokeje. Proti nim pak výkvět českých hvězd v čele s brankářem Lukášem Dostálem, obráncem Radkem Gudasem a útočníky Martinem Nečasem a Filipem Chytilem. Devět loňských mistrů světa i další hvězdy vyslyšeli Laukovo volání, aby v Chomutově zavzpomínali na někdejšího mládežnického reprezentanta Ondřeje Buchtelu, který před pěti lety prohrál boj se vzácnou rakovinou srdce.
„Tři měsíce jsem z toho byl skoro každý den vystresovaný, posledních pár dní úplně. Nakonec jsem si to hrozně užil. Doufám, že se to lidem líbilo,“ vyprávěl Lauko po skončení akce.
Na záda si naložil velkou zodpovědnost. Sám se staral o složení obou týmů, od Pardubic, s nimiž před nedávnem podepsal smlouvu, dostal na posledních pár dní volno, aby mohl exhibici organizovat. „Jednoduché to úplně není,“ rozpovídal se pětadvacetiletý útočník o domlouvání hráčů. „Je to o tom lehce tlačit. Nemůžu obepisovat každý týden, ale jednou za měsíc jsem kluky zkusil. Jsem samozřejmě rád, že mi na to hodně kluků kývlo a přijelo,“ pochvaloval si.
K dokonalosti soupisky scházelo jen pár jmen. Z nejrůznějších důvodů se nemohli zúčastnit David Pastrňák, Ondřej Palát, Filip Hronek a Pavel Zacha, zdravotní trable nepustili do akce ani Jáchyma Kondelíka, Martina Kauta a Romana Červenku. Ondřej Kaše oblékl dres a nastoupil, ale po první třetině šel do civilu. Po operaci to ještě nebylo ono.
Jirka Kulich se vyhýbá do stejné strany, jako se vyhýbám já, komentoval Luako šřám v obličeji
Do Česka naopak vůbec nemohl přiletět speciální zahraniční host. „Mrzí mě, jaká je situace v Rusku. Kirill (Kaprizov) mi přislíbil, že by určitě přijel, ale situace je bohužel taková, že by s tím bylo tolik s*aní, že by pomalu ani nešlo, aby přijel,“ posteskl si Lauko.
Právě on se z velké části staral o zábavu a důležité události na ploše. Při nástupu na led dostal dvě osamocená kolečka, když Radek Duda zastavil zbytek týmu a pořadateli zápasu dal ochutnat, čím procházejí nováčci v NHL. Lauko pak zažil dojemné momenty, když se postavil na slavnostní buly z ruky Buchtelovy maminky, kterou posléze sevřel do pevného objetí. „Bylo blízko k slzám,“ nezastíral.
Se zbytkem hráčů pak bavil fanoušky hokejovými dovednostmi. Stejně jako Matěj Blümel v týmu soupeře dal dva góly, navíc zaujal originálním řešením trestného střílení. Puk nabral na čepel, bleskově se otočil kolem dokola a kotouč hodil na branku Karla Vejmelky, jemuž v uších zacinkala horní tyč. „Nejsem schopný zamíchat s pukem a nahrát, ale tohle je jedna z věcí, na kterou si věřím,“ smál se Lauko po utkání.
Z tváře mu v tu chvíli už svítila zelená skvrna dezinfekce na tržné ráně. Lauko si ji odnesl z ostrého střetu s Jiřím Kulichem. Podobné stromy na modré čáře se v exhibičních zápasech často nevidí. „Já nevím. Jirka se vyhýbá do stejné strany, jako se vyhýbám já. Nevím no, měl by si asi dát víc polívky, protože odpadl jako papír,“ krčil Lauko rameny.
„Kulich to nahodil v prvním střídání. Nemá nahazovat na exhibici,“ dodal s nadsázkou vyhlášený tvrďák Radko Gudas. V NHL je podobnými střety proslulý, v Chomutově ukázal fanouškům i hodně ze svých ofenzivních choutek. Často jezdil k bráně soupeře, ale mezi střelce se nezapsal. „Je to pro super věc. Klobouk dolů, jak to Laukič dokázal zorganizovat,“ vysekl poklonu mladšímu kolegovi.
Tým hvězd vyhrál nad Buchta týmem 8:7, o výsledek ale tentokrát nikomu příliš nešlo. Hlavní byla vzpomínka na kamaráda a taky sbírání peněz na charitativní účely. Polovina výtěžku poputuje na Nadační fond Pirátské srdce, zbytek dostane organizace Kapka 97, která pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám.
„Musím všem poděkovat. Vybralo se hodně peněz od sponzorů na sponzorských darech. Doufám, že peníze pomůžou, jak nejvíc můžou,“ přál si Lauko ve chvíli, kdy ještě neznal celkovou vybranou částku.
Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v Chomutově:
Buchta tým - Tým hvězd 7:8 (1:2, 1:4, 5:2)
Branky: 41. a 56. Lauko, 20. Vondrka, 38. Ouřada, 45. Duda, 45. Chlán, 57. Marek Hovorka - 35. a 56. Blümel, 10. Štancl, 13. Šalé, 22. L. Sedlák, 36. Klapka, 39. Chytil, 51. Nečas.
Sestavy:
Buchta tým: T. Král, Běhula, Š. Lukeš - Hřebíček, Rutta, Bukač, J. Mrázek, Valach, Havel, Marek Hovorka - Lauko, Ouřada, D. Kämpf, O. Kaše, D. Kaše, Vondrka, Duda, Šír, Průžek, Hlava, Skokan, Chlán, V. Hübl. Trenéři: Šíp, M. Novák, Oberstein.
Tým hvězd: Dostál, Patera, Vejmelka - Mrtka, Šalda, D. Špaček, Mikyska, F. Král, Gudas, Mikuláš Hovorka - Nečas, Chytil, Rousek, Blümel, Kulich, Nosek, Myšák, Klapka, Šalé, Tlustý, L. Sedlák, Raška, G. Szturc, Štancl. Trenéři: Tvrzník, Pešán, Martinovský.