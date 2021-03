Zabojuju s větrem, slibuje Davidová. Zkoušky má, i tak se „trestá“ učením

Je to domácí Světový pohár, a tak se čeští biatlonisté chtěli v Novém Městě na Moravě předvést. Markéta Davidová nebyla výjimkou. „Samozřejmě bych byla ráda na předních příčkách častěji,“ řekla česká jednička. Ve Vysočina areně byla jejím nejlepším umístěním při prvním SP 12. příčka ve sprintu. Na čem zapracuje, aby to bylo koncem tohoto týdne lepší a jak teď zvládá studium?

Bez diváků a zatím také bez umístění domácích závodníků v elitní desítce. Takový byl první ze dvou dílů biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Všichni bedlivě sledují hlavně Markétu Davidovou, majitelku zlata z nedávného mistrovství světa.

Jenže ani ona zatím medailovou euforii nerozpoutala. „Ne vždycky se sejdou všechny věci najednou. Úplně spokojenost tam není, ale vidím i spoustu pozitivních věcí. A věřím, že nějaké síly tam ještě zbyly,“ doufá sama sportovkyně v úspěch.

Mluvíme spolu pár hodin po nedělním stíhacím závodu (17. místo). Tak na úvod, co jste měla k obědu?

(usměje se) „Připravili nám tady nějaké těstoviny.“

Je to taková klasika po výkonu?

„Ano, hlavně kluci měli oběd před závodem, takže se to pak i odvíjí od nich. Těstoviny jsou taková jistota.“

Jak se cítíte po třech závodech v Novém Městě na Moravě?

„Tak nějak normálně jako po třech závodech. Jsem unavená, těším se, že teď budeme mít pár dní volno. V pondělí regeneraci a podobně. Ale myslím, nebo doufám, že mi nějaké síly ještě zbyly.“

Je už poznat, že je sezona dlouhá a už u svého konce?

„Určitě. Možná ale víc než pro fyzičku je to dlouhé po psychické stránce.“

V nedělním závodě jste měla největší potíže na poslední střelecké položce, kde jste třikrát minula. Co se tam stalo?

„Moc nevím. Myslím, že to byla dost větrná loterie. Byly položky, na které nefoukalo vůbec, myslím, že na první stojku jsem přijela zrovna v dobrý čas a na druhou už bohužel foukalo. Ale nemyslím, že to bylo jenom větrem, ale kombinace toho, že jsem to úplně nezvládla a toho, že ve větru mám ještě velké rezervy.“

Jak jste se cítila na trati?

„Relativně dobře. Nemám z toho úplně špatný pocit, že bych třeba v posledním kole vytuhla.“

Po zlatu na MS jste asi chtěla slavit také v domácím prostředí. Máte na to ještě další tři příležitosti. Je něco, na co se zaměříte teď v tréninku? Hodně jste zmiňovala lyže. Dá se tam něco změnit?

„Na tom se všichni teď snažíme pracovat. Zkoušejí se různé věci.