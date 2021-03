Rozčílil ji kalendář i dres pro mladé. Své ví o Dunkleeové také Češky

Kalendář spoře oděných žen v kabinách servismanů na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě vyvolal hodně negativní pocity v Susan Dunkleeové. „Když podobné obrázky vidím, necítím se moc příjemně. Vysílá mi to signál, že tam nejsem já ani žádná další žena vítána,“ napsala biatlonistka. Už s větším humorem reagovala na začátku sezony na zavedení modrého dresu pro závodníky do 25 let. Tehdy uštrikovala trikot pro biatlonisty 33+. Kdo je tato pětatřicetiletá Američanka a jak to má s myslivostí?