Doby, kdy dobýval hokejový svět svými úspěchy a uměním, jsou pryč. Martin Ručinský dnes slaví 50. narozeniny, ale jako jeden z posledních naganských šampionů stále nemá následníka rodu.

Na potomka kromě něj čeká ze zlaté party z olympiády v roce 1998 už jen Jaromír Jágr , jenž padesátku oslaví příští rok v únoru. „Zatím se nic nerýsuje. Ale to je můj osobní soukromý život, který jsem nikdy nerad veřejně komentoval,“ pověděl Ručinský Blesku.

Nyní se ale zdá, že Martin našel tu pravou, již delší dobu žije se sympatickou dětskou zdravotní sestrou, která tak má lásku k dětem v krvi… „My chlapi máme v tomhle výhodu a on má podle mě ještě minimálně deset let čas,“ zareagoval se smíchem jeho kamarád a bývalý spoluhráč z New Yorku Rangers Petr Nedvěd .

„Nemládneme, padesátka je již nějaký věk. Jde ale o Martinovo rozhodnutí, moc bych jim však přál, aby na něčem zapracovali,“ tvrdí. A kdo podle Nedvěda bude rychlejší – Jágr, nebo Ručinský? „S Džegym jsou takoví poslední dva mohykáni. Uvidíme, kdy se chlapci pochlapí. Kdybych si měl vsadit, asi bych ukázal na Růču, ale možná mě Jaromír překvapí,“ přemítá.