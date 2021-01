Lundqvist zvládl operaci srdce! Pět hodin na sále. Dojal obrázkem od dcery

Všechno jednou končí. Brankář Henrik Lundqvist bude vyplacen z posledního roku své smlouvy, během kterého si měl vydělat 8,5 milionů dolarů. Za celek z Manhattanu odchytal 887 zápasů, dalších 130 v play off. • Profimedia.cz

Legenda New York Rangers Henrik Lundqvist úspěšně podstoupil pětihodinovou operaci srdce • profimedia.cz

První velkou bitvu na cestě k návratu na led má za sebou. Švédský hokejový brankář Henrik Lundqvist, který musel přerušit profesionální kariéru kvůli problémům se srdcem, podstoupil náročnou operaci v podobě výměny srdeční chlopně. Pět hodin trvající náročný zákrok zvládl úspěšně! Osmatřicetiletá legenda New York Rangers se s tím pochlubila na sociálních sítích a k radostné zprávě přidala i dojemný obrázek od své malé dcerky Juli.

Král Henrik ustoupil z bojiště NHL, aby se do něj jednou mohl vrátit. 17. prosince brankář Lundqvist šokoval fanoušky i celé zámoří, když oznámil, že z vážných zdravotních důvodů přerušuje kariéru a nezachytá si tak po konci v New Yorku za Washington. Olympijský šampion z Turína 2006 a vítěz Vezina Trophy přiznal, že mu doslova lámalo srdce, když tuto zprávu oznamoval. Zanedbání problému se srdcem by ale pro něj bylo velmi riskantní a rozhodl se bojovat mimo led.

Zhruba po dvou týdnech Lundqvist odhalil, že je objednán na výměnu srdeční chlopně, kterou nyní zdařile podstoupil. „Operace dopadla opravdu dobře. Asi 5 hodin, aby se doktoři o všechno postarali. Vážím si skvělého personálu na Clevelandské klinice. Posledních pár dní bylo dost šílených, ale mám pocit, že jsem v opravdu dobrých rukou. Každý den je krok správným směrem,“ potěšil rodák z Åre velice pozitivní zprávou hokejový svět.

Nadšení a dojetí uživatelů sociálních sítí ještě víc umocnil přidaný obrázek, který ikoně Rangers namalovala v těžkých chvílích dcera Juli. Fanoušci, novináři, hokejisté i funkcionáři z NHL nyní Lundqvistovi přejí co nejrychlejší rekonvalescenci, hodně zdraví a brzký návrat do akce.

Nebýt zdravotních problémů, už by se dlouholetý strážce Manhattanu připravoval s Capitals na svou 16. sezonu v NHL, ve které by kryl záda partě okolo ruského střelce Alexandera Ovečkina a mentoroval by Ilju Samsonova a českého brankáře Vítka Vaněčka. Jestli bude Lundqvistova budoucnost nadále spojená s Washingtonem a Národní hokejovou ligou, je momentálně nejisté. První krok k obrovskému comebacku však již udělal.