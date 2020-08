Motorový člun, který spoluvlastnil na Floridě, prodal. Nový, o poznaní menší, teď hokejistovi Martinu Ručinskému (49) kotví u haciendy na Slapech. Nad břehem Vltavy si vybudoval luxusní srub.

Před pěti lety ukončil kariéru, před třemi roky opustil pozici generálního manažera reprezentace, kam jako hokejový důchodce nastoupil. „A od té doby si užívám života tak, jak jsem vždycky chtěl. Dělám jen ty věci, co mě baví,“ řekl olympijský šampion před rokem pro Seznam Zprávy. Jak to zhruba vypadá, by mohli vyprávět starousedlíci od slapské přehrady.

Na konci roku 2015, krátce poté, co s Litvínovem získal titul a zahodil brusle i hokejku, získal Ručinský přímo nad Vltavou pozemek s chatou. Za hubičku to zřejmě nebylo – jedna ze sousedních parcel s přístupem k vodě se dnes prodává za 9,3 milionu korun. A to je o 120 m2 menší a bez nemovitosti. „Vždycky jsem se k tomu, co jsem vydělal, choval s úctou a pokorou, a to mi zůstalo dodneška,“ říká borec, který si v NHL za 16 sezon přišel na 560 milionů korun hrubého.

Původní domek šel nicméně k zemi a na jeho místě vyrostl ve svahu třípodlažní srub ze dřeva a kamene. K přehradě od něj vedou schůdky a u mola kotví zmíněný člun. Hacienda se zdá být krátce po dokončení, nicméně již obývaná.

To ostatně potvrzují i naše zdroje. „Růča tam tráví čas se svou přítelkyní,“ mluví o hnízdečku lásky jeden z nich a připomíná, že nová známost se po boku trojnásobného mistra světa objevila na zapíjení dcery jeho parťáka Petra Nedvěda (jak včera Blesk informoval). Podle »domorodců« zase Ručinský spolu se svými hokejovými kamarády občas zajde mezi místní na pivko. Života si tedy užívat umí, jak říká. To se musí nechat.