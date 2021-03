Pastrňákův milník: památné večery s více góly či body. Které týmy ničil?

David Pastrňák slaví jednu z branek v dresu Bostonu • FOTO: profimedia.cz Stále je mu teprve 24 let, ale v každém zápase dokazuje, že patří mezi největší hvězdy světového hokeje. Útočník Bostonu David Pastrňák ve středu gólem proti Islanders zaznamenal jubilejní 400. kanadský bod v základní části NHL. Připomeňte si památné nebo zlomové zápasy, které mu pomohly této mety dosáhnout. Které týmy zničil hattrickem nebo třeba pěti asistencemi? Hlavně obránci Rangers asi před utkáním proti Bruins nemají klidné spaní.

Dva dvougólové večery v řadě „Pasta“ se v NHL rozkoukával o něco pomaleji než třeba Tomáš Hertl, který v prvním zápase asistoval, ve druhém dal dva góly a ve třetím… tu pohádku známe všichni. Čtyřgólovým uragánem smetl Rangers. Útočník Bostonu poprvé zapsal asistenci ve třetím zápase. Když se však v sedmém duelu konečně prosadil, hned z toho byl dokonce dvougólový večer proti Philadelphii. O tři dny později předvedl to samé s Tampou a ukázal, jaký klenot v něm Bruins mají. A trefy proti Lightning stály za to! VIDEO: 2+0 proti Philadelphii (10. ledna 2015) VIDEO: 2+0 proti Tampě (13. ledna 2015)

První čtyřbodový zápas První dvě sezony (96 zápasů - 25 gólů a 28 asistencí) naznačily Pastrňákův potenciál, částečně je odehrál na farmě v Providence a také ho zbrzdilo zranění. Ale hvězdné řádění se blížilo. V sezoně 2016-17 už odehrál 75 zápasů a poprvé se přehoupnul přes třicet gólů, což od té doby opakuje každoročně. Hned v říjnu 2016 zažil i první čtyřbodový večer, když dvěma góly a dvěma nahrávkami sestřelil Columbus. VIDEO: 2+2 proti Columbusu (13. října 2016)

První hattrick Prvního třígólového večera se dočkal až ve druhé třicetigólové sezoně. Prosadil se na jaře roku 2018 proti Carolině. Od té doby stihl úctyhodných deset hattricků. Ale zpět k neuvěřitelnému utkání s Hurricanes. I když utkání... šlo spíš o neuvěřitelnou třetinu, Bruins na startu třetí části prohrávali 2:4, ale poté začal úřadovat český šikula a pomohl dokonat obrat. Vstřelil gól na 3:4 i na 5:4. Hattrick i skóre uzavřel do prázdné branky. VIDEO: 3+1 proti Carolině (13. března 2018)

První pětibodový večer Vstřelit hattrick, to už si Pastrňák vyzkoušel, v základní části však do duelu s Rangers nezapsal pět kanadských bodů. Česká „osmaosmdesátka“ se po třech gólech a dvou asistencích podílela na vítězství nad New Yorkem 6:3. A nebylo to naposledy, co si vychutnala tým z nejslavnějšího amerického města. VIDEO: 3+2 proti Rangers (27. března 2019)

Čtyři góly Touhle porcí zničil Anaheim. Tradičně po skvělé spolupráci s útočnými parťáky Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem, jejichž přínos musíme zmínit. Obecně je hvězdný trojlístek Bostonu považován za nejlepší lajnu posledních pěti let. Konkrétně stojí za zmínku nádherný čtvrtý gól. Skvělé postavení českého útočníka využil nádhernou nabídkou na teč právě Marchand. VIDEO: 4+0 proti Anaheimu (14. října 2019)

Pět asistencí Další pětibodový večer a znovu proti Rangers. David Pastrňák se však v tomto utkání proměnil netradičně pouze v asistenta a svým útočným parťákům připravoval jeden gól za druhým. Většinou nahrávkami oplácel právě Marchandovi s Bergeronem, který dokonce vstřelil hattrick. Na jednu trefu od modré však nabil i dlouholetému kapitánovi Bruins Zdenovi Chárovi. VIDEO: 0+5 proti Rangers (27. října 2019)

Hattrick u jezera Tahoe Není možné vynechat také „Pastovo“ nedávné řádění u jezera, které ho k milníku 400 bodů v NHL velmi přiblížilo. Rovněž podruhé to v našem výčtu „odnesla“ Philadelphia, kterou sestřelil hattrickem následovaným jednou asistencí. Pastrňák se stal teprve druhým hráčem skórujícím tři góly v novodobé historii zápasů pod širým nebem. Rok před ním se to povedlo Tyleru Toffolimu v duelu Los Angeles proti Coloradu (3:1). Zároveň se sluší zmínit, že Pastrňák vstřelil jubilejní desátý hattrick v základní části. Překonal tak do té doby druhého Čecha v této statistice Miroslava Fryčera a přiblížil se k prvnímu Jaromíru Jágrovi, který jich má patnáct. VIDEO: 3+1 proti Philadelphii (3. února 2021)