Málokdo z tuzemských vod zná Stevena Gerrarda (40) tak dobře jako Vladimír Šmicer (47). Bývalý záložník hrál po boku kouče Rangers, který se dnes ukáže v osmifinále Evropské ligy na Slavii (18:55, ČT sport), šest let. Co o legendě Liverpoolu prozradil?

Vláďo, volal jste si před zápasem s Gerrardem?

„Se Stevem ne, ale s asistentem Garym McAllisterem, se kterým jsem hrál taky v Liverpoolu. Chtěl vyzvídat.“

Pomohl jste mu?

„Ne! Řekl jsem mu: Hele, bohužel to nejde, vyrůstal jsem ve Slavii, je to můj klub, teď mu visím na stadionu. Jsme kamarádi, ale to víš, že ti žádný informace neřeknu.“ (smích)

A vy jste pro slávisty vyzvídal?

„Ani ne. Ve Slavii jsou už několik let na evropský soupeře dobře připravený, trenéři i skauti mají přehled. Nemyslím si, že bych dostal jiný informace, než vyčtou z videa. Tam leží pravda.“

Setkáte se s parťáky v Praze?

„Psali jsme si, že jestli to půjde, tak se potkáme. Ale ta opatření… Můžou být dost izolovaní. Já se nemůžu vidět ani se svou tetou, která bydlí v okrese Děčín. Tak nevím, jestli se budu moct vidět s Gerrardem a McAllisterem z Británie.“ (smích)

Jak často se jinak vídáte s Gerrardem? Patří do staré gardy Liverpoolu, která s vámi jezdí po světě?

„Steve, jak se dal na trenérskou kariéru a má klub, tak už bohužel moc jezdit nemůže. Většinou ho vídám jen jednou do roka, když se v březnu o reprezentační přestávce hraje na Anfieldu charitativní utkání.“

A jste spolu v kontaktu?

„S bývalými hráči Liverpoolu máme společnou skupinu, kam si píšeme, když někdo něco potřebuje nebo má narozky, ale osobně si s ním nepíšu. Ani v Liverpoolu jsme nebyli úplní kamarádi, že bychom chodili s manželkami na večeře. Brali jsme se spíš jako spoluhráči.“

Jak byste ho popsal jako člověka?

„Je to sympaťák, lídr. Má charisma. Jak byl výjimečný na hřišti, tak ani nemusel moc mluvit, každej ho uznával. Mluvil, jen když cítil, že se něco nedaří. Myslím, že má pořád obrovskou chuť po vítězství a přináší mu to ovoce i v trenéřině. Jinak to byl kluk pro každou špatnost. Šel na pivo, nehrál si na hvězdu.“

Můžete prozradit nějaké zážitky, třeba od toho piva?

„Tyhle mimozápasový věci se nedají zveřejnit. Ale vždycky s ním byla sranda. Oni Angličani jsou známí tím, že jsou náruživí při hře a při zápasech do toho jdou naplno. A když jdou na pivo, tak do toho jdou taky naplno.“ (smích)

Na hřišti jste si asi spolu nejvíc užili titul v Lize mistrů.

„Asi ano, v Champions League se nám povedlo něco výjimečnýho. Nejde ale vyzdvihnout jednu věc. Pro mě byla radost, že jsem s ním mohl šest let trénovat a hrát zápasy. To byl největší zážitek.“

Co říkáte na spekulace, že by mohl nahradit na lavičce Liverpoolu Jürgena Kloppa?

„Kdyby Jürgen chtěl odejít, tak Steven Gerrard je určitě jedním z těch, kdo by ho mohl nahradit. Nikomu to ale nezávidím, nebude to jednoduchý. I když se jim teď nedaří, Klopp tam má pořád silnou pozici a u fanoušků je nesmrtelnej.“

Kdo z vás se bude večer víc radovat?

„Já letos neviděl Rangers hrát ani jednou, takže si netroufám říct, jak na tom jsou. Výsledky, které mají, ale budí respekt. V jejich zápasech většinou padají góly a já bych si přál, aby jich co nejvíc padlo do jejich sítě a Slavia udělala výsledek, co jí dá šanci do odvety. 0:0 jako s Leicesterem to podle mě tentokrát nebude.“