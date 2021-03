Moyes rozladěný i po výhře, osobnost velebí Součka: Čísla mimo měřítka!

Jesse Lingard penaltu proti Leedsu neproměnil, z dorážky ale poslal míč do sítě • Reuters

Jesse Lingard z West Hamu penaltu proti Leedsu neproměnil, z dorážky ale poslal "kladiváře" do vedení • Reuters

West Ham United dál živí naději na elitní čtyřku Premier League a tím pádem i Ligu mistrů. Na Chelsea ztrácí z pátého místa dva body, ale pondělní výhra nad Leedsem se nerodila lehce, většinu zápasu se dopředu tlačil tým Marcela Bielsy. O to víc mohl Tomáš Souček excelovat ve své parádní disciplíně – soubojích ve vzduchu.

V lize aktuálně není lepší „box-to-box“ záložník než Tomáš Souček, aspoň tak to vidí legenda Liverpoolu a někdejší hvězda anglické reprezentace Jamie Carragher. Už v předzápasovém studiu Sky Sports s Leedsem vyzdvihoval jeho práci a spolupráci s parťákem Declanem Ricem, u jedné věci se ale musel zastavit:

„Tohle je úplně mimo měřítka. Žádný záložník za posledních deset let nedosáhl na takovéhle číslo. Od Marouana Fellainiho," rozesmál se, protože Souček je s Belgičanem srovnávaný už dlouho.

Mluvil o vyhraných soubojích ve vzduchu, kde Souček vládne celé soutěži. Už před zápasem jich měl rovných 150 a proti Leedsu jich získal dalších 5, tradičně nejvíc ze všech kladivářů. Od serveru WhoScored dostal známku 7,62, třetí nejlepší z týmu.

Hammers sice vyhráli 2:0, ale manažer David Moyes mohl být spokojený jen s výsledkem, s předvedenou hrou nikoli: „Sice jsme měli 10 dní od posledního zápasu, ale vypadalo to, jako bychom byli na hřišti poprvé po třech týdnech. Musíme se na to podívat,“ prohlásil po třetí domácí výhře v řadě. To se mu povedlo poprvé od angažmá v Evertonu v roce 2013.

Svěřenci Marcela Bielsy měli i smůlu. V první deseti minutách dostali hned dvakrát míč do sítě, ale v obou případech jim zkazil radost VAR. Po dvaceti minutách šli domácí do vedení z penalty, kterou Jesse Lingard proměnil až po dorážce.

„Je zábava se na Leeds koukat, ale rozhodně ne proti nim nastoupit. Jsou nejlepší ve všech statistikách o běhání a je těžké s nimi udržet krok. Nelíbila se mi práce našich útočníků a moc se nám nedařilo držet míč,“ postěžoval si v reakci na zápas, ve kterém měli jeho svěřenci míč na kopačkách v pouhých 35 procentech hrací doby.

Na konci týdne čeká Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a další kladiváře už třetí cesta do Manchesteru za poslední týdny. Nejdřív na Old Trafford vypadli z FA Cupu, pak těsně prohráli na stadionu Citizens, teď je opět přivítají rudí ďáblové, tentokrát v lize.

„Nemůžu nic slíbit, ale uděláme maximum. Podívejte se na hráče, celou sezonu jdou do každého zápasu s tím, že mohou uspět,“ prohlašuje David Moyes. I proto ztrácí West Ham na druhé United pouhých šest bodů, navíc má odehráno o jeden zápas míň.