Ďábelský útočník jde na Slavii. Král úletů i pitbul stál jen 30 milionů

171 zápasů, 101 gólů. To je bilance Alfreda Morelose v dresu Rangers • Reuters

Pitbul, který šlape do obránců. I tak se dá popsat Alfredo Morelos • Reuters

Alfredo Morelos se prosadil už i do kolumbijské reprezentace, kde by se mohl stát nástupcem Radamela Falcaa • Reuters

S Jamiem Vardym si slávisté poradili, elitního útočníka na dva zápasy uzamkli do kleští. Teď se na ně valí další šílená hrozba. Jmenuje se Alfredo Morelos. Kolumbijský reprezentant, nástupce Radamela Falcaa. Mocná ofenzivní zbraň. Chlapík s tak žhavou krví, že by si červenými a žlutými kartami, které za poslední roky vyfasoval, mohl vytapetovat obývák. Tohle je jeho příběh.

Steven Gerrard byl vzteky bez sebe. Po porážce 1:2 v derby s Celtikem se postavil před televizní kameru a spustil.

„Dlouho jsem nad ním držel ochrannou ruku, teď ale překročil veškeré hranice. Dál mu to nebudu tolerovat a budu na něj mnohem přísnější,“ sypal ze sebe naštvaně trenér Rangers.

O kom byla řeč? Ano, o Alfredo Morelosovi. První dubnový den roku 2019 totiž dostal červenou kartu poté, co loktem uzemnil kapitána a modlu Celtiku Scotta Browna. Nevysvětlitelný úlet. V celé sezoně pak viděl „krev“ celkem pětkrát. To je samo o sobě šílené číslo. Pro útočníka to platí dvojnásob.

„Navrhnu vedení klubu, aby peníze z pokuty dostali fanoušci, kteří na utkání přišli. Alfredo hodil své spoluhráče a celý klub přes palubu,“ zdůraznil Gerrard.

Bylo to vůbec poprvé, kdy ikona Liverpoolu proti svému výstřednímu svěřenci takhle ostře a především veřejně vystoupila. Gerrard totiž Morelose dlouho kryl, snažil se přecházet jeho úlety. A že jich bylo! Od léta 2017, kdy dres skotského giganta oblékl poprvé, vyfasoval kolumbijský kanonýr už sedm červených karet. K tomu 46 žlutých. To všechno za necelé čtyři sezony.

„Morelos je úžasný hráč. Má ale jednu zásadní vadu. Je ohromně složité ho udržet pod kontrolou, pokud to vůbec jde,“ prohodil na adresu rodáka z Cereté někdejší hráč a později i trenér Rangers Ally McCoist.

Jeho pár slov dokonale vystihuje, co je čtyřiadvacetiletý útočník vlastně zač. Výjimečný střelec. Pitbul, který šlape do obránců tak dlouho, dokud je nedostane na úplnou hranu. A pak udeří. Bez sentimentu, nemilosrdně.

Často taky ale uletí. Už takhle horká jihoamerická krev mu v žilách začne vřít. Sebekontrola se ztrácí, Morelos se kolikrát