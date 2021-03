Gerrard do Liverpoolu? Exšéf Rangers: Teď nulová šance. Mám dva důvody...

Rangers k pětapadesátému titulu v klubové historii dokráčeli naprosto suverénním způsobem. Ve dvaatřiceti utkáních dosud neprohráli, ztratili jen kvůli čtyřem remízám. A skupina o titul, která tamní Premiership ještě čeká, se změnila spíš na skupinu o třetí místo. Gerrardův tým aktuálně má na Celtic dvacetibodový náskok.

Naopak Liverpool s v Premier League trápí, na svém stadionu prohrál posledních šest (!) zápasů za sebou. Místo obhajoby titulu se Salah a spol. budou ve zbytku sezony rvát o to, aby si vůbec zajistili účast v evropských pohárech.

Proto se v Anglii stále častěji řeší, jestli už se angažmá Jürgena Kloppa neblíží ke konci, jestli se tolik úspěšný vztah nevyčerpal. Třiapadesátiletý trenér by prý mohl zamířit třeba k německé reprezentaci, pokud Joachim Löw na letním EURU neuspěje. A logická náhrada? Ano, Gerrard, který má k Liverpoolu srdeční vztah a v Rangers vybudoval velmi dobře fungující tým.

Podle bývalého ředitele skotského celku Davea Kinga je ovšem tenhle přesun v blízké době nepravděpodobný. „Šance je nulová. Nula procent. A mám pro to dva důvody,“ prohlásil King. Jen připomeňme, že současné kontrakty Kloppa i Gerrarda platí až do roku 2024.

„Zaprvé Liverpool jako klub nepouští své manažery příliš jednoduše. Klopp tam odvedl fantastickou práci. Teď prožívá těžkou sezonu, ale pořád je to skvělý manažer a myslím, že v klubu bude i v příštím ročníku. A bude zase úspěšný,“ uvedl King.

A druhý důvod? „Steven není ten typ muže, který by porušil smlouvu. Když prodlužoval kontrakt s Rangers, byl si dobře vědomý, že se po něm chce získat titul a pak ho taky obhájit. Dalším jasným cílem je dostat se i do Ligy mistrů. Nemyslím si, že se Steven uspokojí s tím, že teď vyhrál ligu. Vím, že chce titul obhájit, a že chce postoupit do Champions League,“ poznamenal bývalý šéf nových skotských šampionů.

„Pokud Steven stráví několik příštích let v Rangers, bude to dobré pro něj, pro jeho kariéru a samozřejmě i pro klub. Angažmá v Liverpoolu může být dlouhodobá meta, ale proč by teď měl odcházet do jiného týmu? Vždyť miluje Rangers, fanoušci milují jeho a navíc má plnou podporu vedení,“ doplnil ještě King.

Pro Gerrarda může být varováním i příběh Franka Lamparda, někdejšího reprezentačního parťáka, který rovnýma nohama skočil na lavičku milované Chelsea. V roli hlavního kouče ale nakonec vydržel jen rok a půl. Gerrard by si na Liverpool podle Kinga měl ještě počkat.