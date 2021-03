Gerrard: Slavia je pro nás výzva. Chceme ještě úspěšnější sezonu

O víkendu získali Rangers skotský titul, oslavy si užili. „Bylo to úžasné, hráči si to zasloužili,“ přikývl trenér čerstvých šampionů Steven Gerrard. Ikona Liverpoolu a bývalý skvělý záložník ale rychle přešaltoval na konfrontaci se Slavií, ve čtvrtek se jeho družina představí v prvním zápase osmifinále Evropské ligy v Edenu. Ví, jakou silou a schopnostmi poslední český pohárový vyslanec disponuje. „Je to pro nás opravdu výzva, musíme podat co nejlepší výkon,“ burcoval Gerrard.

Sesadili Celtic, po deseti letech se stali pány Skotska. Rangers ale nemají dost, zůstávají motivovaní a odhodlaní. „Zkusíme udělat tuhle sezonu ještě úspěšnější, než momentálně je,“ vzkázal trenér „jezdců“ Steven Gerrard. Rangers chtějí prorazit i v Evropské lize, touží dojít dál než před rokem, kde skončili v osmifinále. Teď ve stejné fázi vyzvou Slavii, první utkání se hraje ve čtvrtek v Edenu.

Co jste hráčům řekl o Slavii?

„Musí být připravení a vydat ze sebe to nejlepší, aby zvládli tuhle výzvu. Slavia je velice silný tým, její hráči mají dobrou kondici, vydrží běhat, navíc jsou i dobře technicky vybavení. Je to pro nás opravdu výzva, musíme podat co nejlepší výkon, abychom měli šanci uspět.“

Jak se vám líbila proti Leicesteru? Přední tým anglické ligy vyřadila, navíc ani jednou neinkasovala.

„Výkony Slavie byly v obou zápasech extrémně silné. Leicester má velice dobrý tým a trenéra, zažívají excelentní sezonu. To, že ho Slavia vyřadila, nám okamžitě říká, jak velký úkol nás čeká. Doma hraje skvěle, máme respekt k soupeři, jeho hráčům a trenérovi. Jak už jsem řekl, musíme podat maximální výkon.“

Půjdete do utkání dobře naladěni, o víkendu jste získali skotský titul. Pomůže vám to?

„Hráči jsou na výši. Formu ukázali i proti St. Mirrenu, předvedli výtečný výkon. Předtím proti Livingstonu jsme museli dojít k výhře zase jinou cestou. Jsou ve skvělé formě, chci, aby šli do dalších zápasů se sebevědomím a vírou, ale zároveň s respektem. Jakýkoliv tým, který potkáte v osmifinále evropského poháru, bude náročným soupeřem. Ale věřím, že když podáme dva skvělé výkony, můžeme postoupit.“

Bylo po zisku titulu těžké balancovat mezi oslavami a přípravou na utkání se Slavií?

„Emoce byly o víkendu obrovské, hráči si tento úspěch zasloužili oslavit. Hodně toho na cestě za titulem obětovali. Je těžké popsat pocity, když se to konečně podařilo. Bylo to úžasné. Ale už jsme se vrátili k rutinní práci, v úterý jsem mluvil s hráči, snažíme se být co nejlépe připraveni.“

Můžete titul s Rangers porovnat s úspěchy, které jste zažil v hráčské kariéře s Liverpoolem?

„Neměl jsem čas nad tím takhle přemýšlet a myslím, že by ani nebylo fér, kdybych to porovnával s tím, čeho jsem dosáhl v hráčské kariéře. To bylo samozřejmě úžasné, ale teď jsem na jiné cestě, v jiném klubu. Z mého pohledu to není o mně, o nějakých mých úspěších a neúspěších. Je to o Rangers, společně jsme dosáhli velkého cíle. Je to o hráčích a fanoušcích, jsem velmi pyšný, jak perfektně to kluci zvládli. Od prvního dne, co jsem sem přišel, to bylo neuvěřitelné.“

Jak se teď budete chovat ve zbytku sezony, když už vám v lize v uvozovkách o nic nepůjde?

„Víte, že mou mantrou bude vždy následující zápas, každý bude výzvou. Máme svoje cíle, máme představu o tom, jak chceme, aby vypadal zbytek sezony. Chceme stavět na tom, čeho jsme už dosáhli, to by bylo fantastické. Čekají nás dva neuvěřitelné zápasy v Evropské lize, kde chceme dojít dál než před rokem (v minulé sezoně vypadli Rangers v osmifinále s Leverkusenem – pozn. aut.). O víkendu máme derby se Celtikem, na které se těšíme, jsme také ve Skotském poháru. Je před námi tedy ještě mnoho vzrušujících výzev, chceme to zkusit a uspět. Tak to v Rangers chodí. Nemůžeme usnout na vavřínech a polevit. Zkusíme udělat tuhle sezonu ještě úspěšnější, než momentálně je.“

Je ideální, že hned po zisku titulu přichází zápas v Evropské lize?

„Dosáhli jsme velkého úspěchu, ale jak známe hráče, myslím, že chtějí víc. Chtějí jít dál a stavět na tom, čeho jsme dosáhli. V úterý jsme o tom dlouze mluvili, výborně jsme i trénovali, byli soustředění. Budeme pokračovat v přípravě na zápas, těšíme se na něj.“