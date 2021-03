Trpišovský velí zapomenout: Rangers jsou jiní, skvělá mentalita

SESTŘIH: Slavia - Baník 2:1. Výhra s odřenýma ušima, hosté takřka celý zápas v deseti VŠECHNA VIDEA ZDE

Po dvou letech opět bojujete o postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Jak se ve vašich očích změnil váš tým?

„Je jiný. Personální změny byly vynucené, někteří hráči odešli na zahraniční angažmá, my je museli nahrazovat. Přivedli jsme mladší hráče, kteří nám padli do oka, snažili jsme se, aby nám zapadli typologicky do týmu i směrem k Evropě. Tenhle tým je mladší, rychlejší, pohyblivější, mužstvo předtím bylo fyzicky hodně zdatné, dávali jsme spoustu gólu po standardních situacích, taky bylo zkušenější. Není jednoduché pro český tým nahrazovat odchody hráčů jako Souček, Coufal, Škoda, Ngadeu, nám se to povedlo. Myslím, že současný celek je kvalitativně minimálně na stejné úrovni jako ten předcházející. Typologie týmu je jiná, mužstvo je takové vyrovnanější. Tehdy jsme v těžkých zápasech spoléhali na jednu skupinu hráčů, druhá se víc soustředila na ligu. Teď máme větší zastupitelnost a univerzálnost. Pro mě je obdivuhodné, že se Slavia dostala dvakrát během tří let do osmifinále Evropské ligy.“

Bude souboj proti Rangers podobný tomu, který jste absolvovali s Leicesterem?

„Těžko se ty dva týmy porovnají, jejich typologie je jiná, rozestavení a způsob hry se úplně liší. Myslím, že ty zápasy nebudou moc podobné. Stejné je, že začínáme doma, Leicester i Rangers jsou velmi nebezpeční v rychlých protiútocích, opírají se o útočnou trojici. Presink, represink, chování v defenzivě mají ale rozdílné. U Rangers jsou tři vnitřní záložníci spíš defenzivně ladění, málokdy se někdo proti Rangers dostane do rychlého protiútoku.“

Gólů dávají ale Rangers taky hodně.

„Ano, Rangers respektujeme, víme, že je to ofenzivní tým, dali hodně gólů v probíhající sezoně, a to i na evropské scéně. Vždyť vstřelili tři góly na Benfice, dva v Poznani, v Antverpách. Jsou ofenzivní, ale zároveň velice pracovití do defenzivy. Když útočíte, hrajete vždy do sedmi hráčů, kteří jsou za balonem, vepředu zůstávají dvě křídla, která jsou připravená na protiútok. Je to vyvážený tým, který má velice dobrou organizaci hry. Potvrzuje to, že mají velký náskok ve skotské lize a že v Evropské lize postoupili přes silné soupeře. Myslím, že to bude klasický vyřazovací dvojzápas, očekávám, že v prvním zápase moc gólů nepadne.“

Nepřipomínají vám Rangers svou pracovitostí a fyzickou zdatností vaše mužstvo?

„Rangers určitě nešetří krokem. Málokdy vidím, že by nějaký hráč neběhal. Hlavně jejich návraty pod míč jsou ukázkové, je to velmi pracovitý tým. Hodně lidí se baví o Leicesteru, ale to je pryč. Musíme na to zapomenout. Čeká nás soupeř, který je sebevědomý, má skvělou mentalitu. Jsou hodně atletičtí, dobře běžecky vybavení, snaží se být všude čas, většinou se jim to daří. Mají specifické rozestavení. Když ztratíte míč, je složité na ně reagovat. Jsou sehranní, vědí, co mají hrát, v tom rozestavení hrají celou sezonu. Kvalita hráčů nahoře je obrovská.“

A vede je Steven Gerrard, legenda Liverpoolu. Jak se těšíte na setkání s ním?

„Obrovsky. Třeba zápas v Istanbul, kde Liverpool otočil finále Ligy mistrů proti AC Milán, byl nezapomenutelný. On ho řídil jako kapitán. Víceméně celou kariéru strávil v jednom klubu, v Liverpoolu má iks milníků. Je to obrovská osobnost. Když jsem trénoval Milana Baroše, hodně o něm s respektem a úctou vyprávěl. Hovořil o tom, jaký to byl lídr. Gerrard je jeden z mých nejoblíbenějších hráčů. Osobní setkání s ním je pro mě obrovský zážitek.“

Může hrát vliv, že Rangers mají po víkendových oslavách mistrovského titulu?

„Oslavy jsou pryč. My jsme to zažili před dvěma lety, kdy jsme v neděli vyhráli titul a ve středu jsme hráli finále poháru. Zvládli jsme to, vím, jak se na to kluci chystali. Myslím, že Rangers jsou stejní profesionálové, chtějí uspět v každém zápase. Myslím, že to nebude mít žádný vliv, a když už, tak pozitivní, protože mají jeden cíl splněný. Zvlášť po takové době a po tom, čím si Rangers prošli.“

Jaký vztah máte ke skotskému fotbalu?

„Ostrovní fotbal celkově strašně obdivuji, přál jsem si skotský tým, protože jsem proti němu v kariéře ještě nehrál. Přál jsem si ho hlavně proto, že kulisa na Celtiku a Rangers je podle mě ještě lepší než v Premier League. Bohužel diváci tam nebudou, ale do Ibrox Parku se strašně těším. Je to pro mě další magické místo evropského fotbalu. Fotbal je ve Skotsku náboženství. Mám rád fotbalové země, na skotskou ligu se občas dívám. Mám rád fotbal nahoru dolů, důraznou a fyzickou hru, tak se tam vždy hrálo. Rangers jsou prototypem náročného a pracovitého fotbalu.“