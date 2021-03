Jak se srovnat s životem po úspěšné sportovní kariéře? Tohle dilema řešil i fotbalový šampion Ladislav Vízek (66). A přiznává, že sklouzl k těžkému hazardu.

»Vizour« měl ke hře o prachy blízko už v době své největší slávy. „To bylo období, kdy jsme se do karet zbláznili, a těch bláznů se nás tam sešlo víc: Kroupa, Panenka, Dobiáš a Vízek. To byla čtyřka, která řádila v nároďáku i s kartami,“ pověděl olympijský vítěz z roku 1980 v pořadu 13. komnata, který dnes od 21:10 vysílá ČT1.

Po konci kariéry si Vízek pořídil hospodu. Jak ale nyní přiznává, tržby z ní pravidelně nosil do kasina. „Po zavření hospody jsem si půjčil z vlastního a jel na ruletu. Do kasina jsme se stavovali i každou sobotu,“ říká s tím, že přijít za noc o pár desítek tisíc korun nebyla žádná výjimka. „Ale mluvíme jenom o prohrách, přitom já jednou vyhrál takový balík peněz, že museli ten stůl zavřít. Prostě jsme ho porazili!“ chechtá se.

Vízek ale dle svých slov včas přišel na to, že nad kasinem nemůže dlouhodobě vyhrávat. „Trošku jsem tomu propadl, protože mě to strašně bavilo. Ale bylo to nebezpečné, věděl jsem, že si musím dát pozor. Nakonec jsem si to uvědomil a vypustil jsem ruletu ze svého života,“ tvrdí.

Na hazard však tak úplně nezanevřel. S kamarády pravidelně chodí na mariáš, kde se nehraje zrovna o desetníky. „To už je ale jen taková vášeň. Když se hodně nedaří, tak prohraju tři tisíce, to mě nezabije. A můžu přísahat, že velký hazard už mě nedohoní!“ usmívá se Vízek.