Klepiš za Litoměřice proti Spartě: Hrál první přesilovku. Rozhodnutí je na něm, zní
První zápas Sparty v rámci letošní přípravy a rovnou výstavní trefa čerstvé posily. Zadák Mark Pysyk včera rozhodl překvapivě těsný duel na ledě prvoligových Litoměřic, který Pražané vyhráli 2:1. Vítání nových sparťanských tváří však přehlušil jiný příběh. Zdá se, že mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš by ještě nemusel balit kariéru. Donedávna plzeňský útočník se za kališníky v 41 letech zapojil do přátelského utkání, byť dohodu s klubem zatím neuzavřel.
Od začátku hokejové dráhy ve Slavii prostřídal Jakub Klepiš kabiny sedmi účastníků nejvyšší české soutěže. Právě s červenobílými Pražany, kteří už mezitím válčí o ligu níž, získal dva domácí tituly, k tomu dvakrát ovládl KHL a k poháru došel i v zámořské AHL.
Vskutku bohatý soupis úspěchů může letos doznat svého konce. Někdejšímu reprezentačnímu útočníkovi vypršela roční smlouva s Plzní a další nabídky se zkušený veterán od Západočechů ani jinde z extraligy nedočkal. Na čas zmizel z očí, včera však Litoměřice šokovaly zprávou, že právě v jejich barvách matador Klepiš naskočí.
„Jakub se zapojil do tréninkového procesu a projevil zájem nastoupit i v utkání se Spartou. To ale neznamená, že by bylo vše hotovo a Jakub s námi strávil celou sezonu. Rozhodnutí je nyní jen na něm, z našeho pohledu se jedná o velice platného hráče, který může týmu přinést obrovský přehled a kvalitu. Budeme jedině rádi, pokud se rozhodne v kariéře pokračovat a bude to u nás,“ pronesl pro webové stránky klubu z Maxa ligy jeho předseda Jan Fišera.
Klepiš si nevybral zrovna snadnou vstupní prověrku. Rudí na led spřáteleného klubu nepřivezli žádné „béčko“. Zejména do zadních řad vysázel trenér Pavel Gross prvotřídní kvalitu a třeba příchozí zadák národního týmu Jakub Sirota se v zápise ocitl až na pozici sedmého beka.
Klepiš stihl v utkání faul už po necelých čtyřech minutách, sám pak hrál v první přesilovkové formaci domácích a byl důležitou součástí závěrečné snahy bez brankáře, kdy se Litoměřice tlačily za vyrovnáním. Nakonec marně, Sparta těsný náskok uhájila. Až další dny ukážou, zda šlo o Klepišův last dance, nebo ho láska ke sportu přesvědčí, aby pokračoval.