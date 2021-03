Žádné seznámení na divokém mejdanu či oslavě. Tomáš Pekhart (31) poznal sympatickou Adélu při studiu. Zamilovaní jsou stále.

„Seznámili jsme se na střední, když nám bylo šestnáct. Po roce jsme začali randit. V té době hrál za juniorku Slavie,“ popisuje útočníkova manželka ve videu na youtubovém kanálu Legie Varšava, kde fotbalista působí.

„Pro mě to byla láska na první pohled. Vešla jsem do třídy, on tam seděl, a když jsem ho uviděla, zamilovala se do něj. Chvíli to trvalo, doučovala jsem ho některé předměty. Školu vynechával, pomáhala jsem mu dohnat látku. Takhle jsme se sblížili,“ líčí Adéla, která před víc než rokem porodila po pětiletém snažení dceru Noelii Sarah.