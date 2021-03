Monstrum Haaland, Bolt v kopačkách. Tajemství úspěchu unikátního střelce

Schová hlavu mezi ramena, zabejčí se a jede. První soupeř se od něj odráží, druhý, třetí taky, střela, gól.

Kdepak, tenhle norský téměř dvoumetrový chasník se nenechá odstrčit od míče. Natož aby šel do vápna jako baletka stylem - buď to vyjde, anebo ne, a svět se nezboří.

Ne!!!

On chce dostat balon pokaždé do sítě. Chce vyhrát každý souboj, v útoku i v obraně. Chce přihrát pokaždé přesně. Chce schovat do trezoru každý dlouhý pas. Chce pro sebe a tým otevřít v každé vteřině prostor.

A basta!

Je jako šelma, která jde nekompromisně po kořisti, dokud ji neuloví. Jako minulý víkend v hitu na Bayernu. I když Dortmund podlehl lídru bundesligy, devítka Borussie udeřila v mnichovské aréně dvakrát během úvodních devíti minut! Navíc nenosí na krku míč, ale hlavu s rozumem.

„Erling bude superhvězdou příští dekády!“ zdůraznil hráčský agent Mino Raiola v nedávném rozhovoru pro BBC. „Je těžké toho tolik umět a tolik toho dokázat v jeho věku. Navíc vidíme, že hvězdy typu Ibrahimovice, Ronalda a Messiho přišly do věku, kdy se samy sebe ptají: Jak dlouho se ještě fotbalem můžeme bavit? A tak všichni hledají novou generaci.“

Raiolu, prosím, neberte na lehkou váhu. I když vypadá jako přitloustlý mafián. Už roky své klienty pomáhá povyšovat na krále.

Pavla Nedvěda, kluka z východní Evropy, postrčil ke Zlatému míči France Footballu. Ze Zlatana Ibrahimovice stvořil celosvětový fenomén s pověstným mixem kumštu a extravagance. Z Paula Pogby učinil před čtyřmi roky nejdražšího hráče historie při přestupu za 3 miliardy korun.

Tenhle rekord však podle něj v létě padne. Navzdory finanční covidové dietě. Erling Haaland prý bude na sto procent kasovní trhák, jaký svět dosud nezažil.

„Pro mimořádné talenty je vždy prostor,“ ujistil Raiola. „Pouze deset klubů může usilovat o jeho koupi a má platformu ho oslovit po odchodu z Dortmundu. Čtyři kluby jsou z Anglie. Nemyslím si, že by se našel sportovní ředitel nebo trenér, který by řekl, že ho Erling neinteresuje. To by bylo, jako by tým formule 1 nezajímalo mít ve svém středu Lewise Hamiltona.“

Poker s deseti nápadníky již rozehrál. Jedno je jisté, Raiola má v zásobníku opravdu mimořádné střelivo. Hotový semtex, řeklo by se, kdyby pocházelo z Pardubic a ne od norských fjordů. Pár faktů z dosavadního života EH postačí coby důkaz o výbušnosti jeho talentu.

V pěti letech skočil do dálky z místa 1,63 metru, což je v tomhle věku dodnes světový rekord. V šestnácti si odbyl křest v seniorském fotbale. Profesionální smlouvu podepsal v norském Molde, kde ho trénoval Ole Gunnar Solskjaer. Postaral se o 20 gólů v 50 zápasech.

Na mistrovství světa dvacítek vstřelil v roce 2019 Hondurasu 9 gólů při vítězství 12:0. Po přestupu do RB Salcburk odpálil gólovou explozi - 29 tref v 27 soutěžních duelech, 4 hattricky během šesti týdnů.

Byl prvním teenagerem v kronice Ligy mistrů, který skóroval v pěti po sobě jdoucích zápasech. Za půl sezony po přesunu do Dortmundu zaznamenal 16 gólů a 5 asistencí v 18 soutěžních utkáních. Debut v bundeslize? Hattrick za 23 minut.

To stačí pro pochopení, že máme skutečně čest s panem Výjimečným.

„Jeho největší zbraní je mentalita,“ upozornil Jesse Marsch, kouč RB Salcburk, v rozhovoru pro stanici ESPN. Oba se prvně potkali v létě 2019. Haaland ho hned udivil.

„Všichni reprezentanti měli prodlouženou dovolenou. I on měl na ni po mistrovství světa dvacítek nárok. Jenže tuhle možnost odmítl,“ líčil Marsch. „Je to úžasná osobnost. Od prvního momentu měl široký úsměv ve tváři, sršela z něj neuvěřitelná energie a zápal. Během tréninku se zajímal o každičký detail. Ze hřiště odcházel poslední. Odpoledne ho nikdo nemusel nutit na fyzioterapii, do posilovny a pak na regeneraci. Chtěl být a chce být nejlepší, jak jen může být. Hned jsem zjistil, že má masivní potenciál. Každý v klubu, kdo s ním přišel do styku, je dnes jeho fanouškem. Nemůžete nebýt jeho fanouškem. Má velkou výhodu, že jeho rodina zná dobře sport a táta detailně ví, o co jde ve fotbalovém byznysu.“

FITNESS S PILOU

A jsme u základní stavební desky. Když mamka je mistryní Norska v atletickém sedmiboji a taťka válel profesionální fotbal za Nottingham Forest, Leeds United, byl kapitánem Manchesteru City a zahrál si na mistrovství světa, nemůže vás sport minout. Výchově Haalanda juniora možná pomohl drsňák Roy Keane. V manchesterském derby totiž jeho tátovi ošklivě zajel do nohy a ukončil mu kariéru.

A tak se rodina se synkem, který vykoukl na svět v porodnici v Leedsu, stěhovala z Anglie domů, do norského Bryne. Erling tak mohl prožít dětství na zdravém severu ve společnosti neponičené přírody a životního stylu podporujícího pestrobarevnou sportovní přípravu.

„Děti do 13 let mohou v Norsku soutěžit, ale nezaznamenává se, kdo skončil na prvním, druhém, třetím místě. Chceme, aby si děti hrály. Aby se rozvíjely po