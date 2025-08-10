Předplatné

Sparta - Olomouc 1:0. Dvě červené karty pro Sigmu, o výhře Letenských rozhodl Rrahmani

Albion Rrahmani skóroval proti Olomouci
Albion Rrahmani skóroval proti OlomouciZdroj: Michal Beránek
Albion Rrahmani slaví gól
Pavel Kadeřábek slaví gól s Albionem Rrahmanim
Albion Rrahmani slaví gól
Brankář Koutný viděl červenou kartu
Tijani utěšuje vyloučeného Koutného, na snímku vzadu ještě Tkáč
Gólman Koutný byl vyloučen
Koutný hrál před Birmančevičem mimo vápno rukou
25
Chance Liga
Sparta ve čtvrtém kole Chance Ligy porazila Olomouc 1:0, když o jejím vítězství rozhodl v 56. minutě Albion Rrahmani. Domácí zužitkovali dlouhou přesilovku po vyloučení brankáře Hanáků Jana Koutného, jenž ve 37. minutě zahrál rukou mimo vápno. V úplném závěru pak po druhé žluté kartě zamířil předčasně do sprch také hostující Jan Král. 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

